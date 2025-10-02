Aviso a la comunidad. María Esther Catalina Borghetti Q.E.P.D.

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas01 de octubre de 2025
Falleció hoy Miércoles 1 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, la Señora María Esther Catalina Borghetti.
Con profundo dolor despedimos a nuestra querida MARÍA ESTHER CATALINA BORGHETTI, quien partió de este mundo el día 01 de Octubre de 2025 a los 88 años de edad.Necrológicas02 de octubre de 2025
Sus cenizas serán sepultadas el día Viernes 03 de Octubre de 2025 a las 12:15 horas en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro donde se rezará un responso en su memoria.
Quedará por siempre en el recuerdo de quienes la amaron y compartieron su vida. Ostta Sepelios
Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".
Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 77 años el Señor ENZO OSCAR PRATTO.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
Falleció hoy Lunes 15 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, la Señora Adelia Anita Santillán viuda de Grandolio.
Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.
Falleció hoy jueves 11 de septiembre en Gessler a la edad de 85 años, la Señorita Delia Asunción Favre.
Falleció hoy Domingo 28 de Septiembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 42 años, el Señor Juan José Pegassano.
El vehículo fue hallado en un camino rural. Creen haber encontrado un cráneo entre los hierros retorcidos del rodado.Un llamado anónimo alertó a la policía.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la exposición “RETRATOS QUE LATEN, donde el Arte, la Identidad y la Memoria se entrelazan para celebrar la unicidad de cada niño y la huella que nos trajo hasta aquí”, compuesta por dibujos y esculturas de alumnos de 5° grado de la Escuela Mariano Moreno N° 356.
La Presidenta Comunal de San Carlos Sud, Dra. Florencia Primo y su equipo de trabajo quieren expresar su agradecimiento a todos los que hicieron posible la quinta edición del “Beck festival”, en conmemoración al 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, y su posterior éxito:
El sábado 11 de octubre se realizará un Taller Grupal y Presencial de Constelaciones Familiares a las 15:00 horas, en el Club de Leones ubicado en Tomás Lubary 749 de la ciudad de San Carlos Centro.
El día 2 de Octubre de 2025 a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El Presidente de la Sociedad Rural de San Carlos Miguel Giacosa confirmó a los medios de comunicación locales que se abrirá un emprendimiento gastronómico en la institución.
