Aviso a la comunidad. María Esther Catalina Borghetti Q.E.P.D.

Con profundo dolor despedimos a nuestra querida MARÍA ESTHER CATALINA BORGHETTI, quien partió de este mundo el día 01 de Octubre de 2025 a los 88 años de edad.

02 de octubre de 2025
Sus cenizas serán sepultadas el día Viernes 03 de Octubre de 2025 a las 12:15 horas en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro donde se rezará un responso en su memoria.

Quedará por siempre en el recuerdo de quienes la amaron y compartieron su vida. Ostta Sepelios

Necrológicas

28 de septiembre de 2025

Falleció hoy Domingo 28 de Septiembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 42 años, el Señor Juan José Pegassano.

Presentación de la muestra “Retratos que laten” de la Escuela Mariano Moreno

01 de octubre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la exposición “RETRATOS QUE LATEN, donde el Arte, la Identidad y la Memoria se entrelazan para celebrar la unicidad de cada niño y la huella que nos trajo hasta aquí”, compuesta por dibujos y esculturas de alumnos de 5° grado de la Escuela Mariano Moreno N° 356.

Beck Festival: “Gracias, entre todos hicimos una hermosa fiesta”

01 de octubre de 2025

La Presidenta Comunal de San Carlos Sud, Dra. Florencia Primo y su equipo de trabajo quieren expresar su agradecimiento a todos los que hicieron posible la quinta edición del “Beck festival”, en conmemoración al 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, y su posterior éxito:

Sesiona el Concejo Municipal

01 de octubre de 2025

El día 2 de Octubre de 2025 a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: