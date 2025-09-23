Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.

23 de septiembre de 2025
SENTIR

Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 de San Carlos Centro y recibirán sepultura hoy. 

El servicio parte de la empresa a la hora 15:30, a continuación, se realiza un responso en el Templo San José Obrero y después se dirigen al Cementerio Municipal. Servicio Sentir Carruajes.

