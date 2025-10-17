Whatsapp: ¿cómo escanear y enviar un documento en PDF?

La app de mensajería instantánea incorporará la función más esperada por los usuarios.

Tecnología17 de octubre de 2025
Con el objetivo de facilitar la vida de millones de usuarios alrededor del mundo, WhatsApp se somete constantemente a actualizaciones tecnológicas e incorpora nuevas herramientas a su catálogo. 

En este contexto, una de las últimas funciones que ha lanzado y que sin dudas otorgará mayores facilidades a los habitantes tiene que ver con el escaneo y envío de documentos en formato PDF sin necesidad de usar otras aplicaciones.

Esta nueva herramienta convierte al teléfono en un escáner digital, permitiendo capturar documentos físicos y enviarlos directamente a un contacto, sin pasos intermedios. La función es especialmente útil para quienes necesitan compartir identificaciones, comprobantes o formularios de manera rápida y segura.

Cabe recordar que hasta hace pocos años, para escanear documentos se necesitaban impresoras multifuncionales o programas de computadora. Hoy, la aplicación propiedad de Meta ofrece una alternativa gratuita y accesible, disponible directamente desde su interfaz, lo que refuerza su papel como una de las aplicaciones más completas del ecosistema digital.

¿Cómo escanear y enviar documentos PDF desde WhatsApp?

La plataforma de mensajería instantánea integró una opción que permite digitalizar documentos y enviarlos en formato PDF con apenas unos pasos. Para usarla, el usuario debe abrir la conversación del contacto al que desea enviar el archivo, pulsar el ícono "+" y seleccionar la sección de "Documentos". Allí aparecerá la nueva función "Escanear documento".

Al activarla, la cámara del teléfono se convierte en un escáner. Se recomienda contar con buena iluminación y colocar el documento sobre una superficie que genere contraste para obtener una imagen nítida. Una vez capturado, se debe elegir "Conservar" y repetir el proceso si se requiere añadir más páginas antes de enviarlas en un solo archivo PDF.

Una función práctica que simplifica los trámites digitales

Con esta actualización, WhatsApp busca simplificar los trámites personales y laborales, evitando que los usuarios dependan de impresoras o aplicaciones externas. La herramienta permite enviar documentos oficiales en cuestión de segundos, con la misma seguridad y privacidad que caracteriza a la plataforma.

Además, esta nueva función refuerza la apuesta de la aplicación por convertirse en un centro integral de comunicación y gestión de archivos, lo cual amplía sus capacidades más allá del chat. 

Fuente: El Cronista

