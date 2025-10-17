“Ejecutamos y habilitamos 69 nuevas cuadras, con bocacalles y obras hídricas”

El Gobierno de San Carlos Centro comenzó con la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad en calle Mitre, entre Lorenzo Bessone y Córdoba, con la correspondiente bocacalle de Mitre y Córdoba, incluyendo las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

Videos17 de octubre de 2025

El Intendente Juan José Placenzotti, en horas de la mañana de este viernes, destacó, ante los medios de comunicación “ejecutamos y habilitamos 69 nuevas cuadras, con bocacalles y obras hídricas y en este momento estamos ejecutando la cuadra Nº70 dentro del Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras”.

Además, en la ocasión, el mandatario local se refirió a una charla que tuvo con un vecino sobre las mismas; y aclaró sobre comentarios que realizó una persona en los medios de comunicación tiempo atrás sobre el tema.  

