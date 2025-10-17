El Intendente Juan José Placenzotti, en horas de la mañana de este viernes, destacó, ante los medios de comunicación “ejecutamos y habilitamos 69 nuevas cuadras, con bocacalles y obras hídricas y en este momento estamos ejecutando la cuadra Nº70 dentro del Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras”.

Además, en la ocasión, el mandatario local se refirió a una charla que tuvo con un vecino sobre las mismas; y aclaró sobre comentarios que realizó una persona en los medios de comunicación tiempo atrás sobre el tema.