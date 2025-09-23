Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".

Necrológicas23 de septiembre de 2025
OSTTA

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 09:30 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

