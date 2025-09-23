Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 22 de septiembre de 2025 Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.

Plataformas de streaming: tendencias que están transformando la manera de consumir entretenimiento Tecnología 22 de septiembre de 2025 El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 22 de septiembre de 2025 Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 77 años el Señor ENZO OSCAR PRATTO.

Secuestraron una moto que circulaba sin espejos y con escape no reglamentado Policiales 22 de septiembre de 2025 Durante el fin de semana se intensificaron los controles a motovehículos en la ciudad de San Carlos Centro y en otras localidades del Departamento Las Colonias.

Desde Argentino al Podio Provincial: La entrega de Renzo Favre Polideportivo 22 de septiembre de 2025 El Club Atlético Argentino felicita con orgullo a su jugador Renzo Favre, quien recientemente formó parte del seleccionado de la Liga Esperancina de Fútbol Sub 14 que se consagró campeón en el Torneo Provincial disputado en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol.

La Asociación Mutual del Club Argentino presentó la Farmacia Mutual Locales 22 de septiembre de 2025 La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino incorpora un nuevo servicio, se trata de la apertura de la Farmacia Mutual.

Una sancarlina sufrió un accidente de tránsito en Coronda Policiales 22 de septiembre de 2025 En Coronda cerca del mediodía de este lunes, por razones que se tratan de establecer, se produjo un siniestro vial en calle España y 25 de mayo.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 23 de septiembre de 2025 Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.