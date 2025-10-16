Homicidio culposo en accidente vial en López

Te puede interesar

Franck: Aprehendidos por supuesta infracción a la Ley de Microtráfico Policiales 14 de octubre de 2025 Cuatro hombres fueron aprehendidos en la localidad de Franck, se secuestraron sustancias vegetales y elementos de interés a la causa.

Accidente de tránsito Policiales 14 de octubre de 2025 Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro.

Un sancarlino falleció en un accidente en parapente Policiales 11 de octubre de 2025 Un hombre de la ciudad de San Carlos Centro falleció en un accidente en parapente en San Agustín. (Foto ilustrativa).

Colisión entre un auto y una bicicleta Policiales 09 de octubre de 2025 El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves.

Arocena: Choque entre un auto y un camión Policiales 08 de octubre de 2025 En la madrugada de este miércoles, un automóvil, en el que viajaba una familia, colisionó contra un camión que se encontraba detenido en el acceso a la autopista en la localidad de Arocena. Como resultado, dos mujeres adultas debieron ser trasladadas al hospital de Coronda con lesiones de carácter leves.

Colonia San José: hallan una Trafic quemada con restos humanos en su interior Policiales 30 de septiembre de 2025 El vehículo fue hallado en un camino rural. Creen haber encontrado un cráneo entre los hierros retorcidos del rodado.Un llamado anónimo alertó a la policía.

Accidente de tránsito en zona rural de Larrechea Policiales 30 de septiembre de 2025 En zona rural de Larrechea cerca de las 00:40 horas, se produjo un accidente de tránsito protagonizado por un automóvil y aparentemente un animal.