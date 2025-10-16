Homicidio culposo en accidente vial en López

El accidente vial ocurrió en Ruta 64, jurisdicción de López.

Policiales16 de octubre de 2025
Intervinieron en el mismo, una Camioneta Pick Up conducida por un mayor de edad oriundo de esa localidad, y tres ciclistas menores de edad, aparentemente de la ciudad de Coronda, en donde uno de ellos perdió la vida. 

 

