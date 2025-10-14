Último momento: Accidente de tránsito

Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Policiales14 de octubre de 2025
ScreenHunter_062

Intervinieron en el hecho un camión que circulaba por calle 9 de julio y una moto que transitaba por calle San Martín. 

De inmediato la mujer, ocupante del menor rodado, fue trasladada por bomberos a un centro médico con lesiones a determinar. 

