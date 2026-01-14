Contaba con pedido de paradero en Coronda y fue hallado en Santa Clara

Locales12 de enero de 2026
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
Locales13 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación a los siguientes cursos autoasistidos e interactivos:
Policiales11 de enero de 2026
Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.
Tecnología13 de enero de 2026
Con unos pocos pasos se puede dejar Google Maps sin conexión y navegar aunque te quedes sin datos
Necrológicas13 de enero de 2026
Falleció hoy Martes 13 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 84 años. la Señora Dora Piedad Mazzoni viuda de Martínez.
Locales14 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con su programa de vigilancia activa y control de la población de Aedes aegypti, dengue, visitando los domicilios a través de su equipo de agentes para recordar las BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN: descacharrado, limpieza de beberos de mascotas, corte de césped y uso de repelentes.
Policiales14 de enero de 2026
Un hombre de 24 años del cual familiares solicitaran el paradero en la ciudad de Coronda fue hallado por personal de la Subcomisaria Primera de Santa Clara de Buena Vista.
Policiales14 de enero de 2026
La iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino se apoya en mapas del delito, métricas de patrullaje y monitoreo permanente de recursos para orientar decisiones policiales basadas en evidencia. Ya funciona en 13 ciudades.
Locales15 de enero de 2026
La firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de continuar embelleciendo y enriqueciendo cada uno de los espacios públicos y en especial el mayor pulmón verde de la ciudad, sitio que día a día es elegido por sancarlinos y visitantes para su pleno disfrute, ha determinado recientemente la incorporación de un nuevo atractivo que lo hace aún más especial y admirado por todos: UN TIRANOSAURIO REX A ESCALA REAL; al que por estos días se suma la presencia de pequeños de la misma especie recién salidos de sus huevos, cuya altura permite sean montados por niños pudiendo incluso ingresar al interior de los cascarones para vivir divertidas experiencias y grandes aventuras.