Contaba con pedido de paradero en Coronda y fue hallado en Santa Clara

Mientras personal policial realizaba tareas de patrullajes preventivos procedió al chequeo e identificación de una persona en inmediaciones de la Ruta Pcial N° 10, en cercanías del cruce con la localidad de San Mariano.

Al realizarse el chequeo de datos de la persona se pudo establecer que familiares del mismo habían requerido su paradero por haberse ausentado días pasados de su hogar en la ciudad de Coronda.

Tras corroborar el buen estado de salud del joven se dio aviso a sus familiares y al personal policial de la Unidad Regional XV que se ocupó de las actuaciones de rigor.