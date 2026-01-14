Dengue: Recomendaciones para viajeros

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con su programa de vigilancia activa y control de la población de Aedes aegypti, dengue, visitando los domicilios a través de su equipo de agentes para recordar las BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN: descacharrado, limpieza de beberos de mascotas, corte de césped y uso de repelentes.

No obstante, y debido al incremento de la circulación de personas desde o hacia el exterior del país a zonas tropicales o subtropicales por temporada estival, es oportuno insistir en la responsabilidad social que impone la obligación de comunicar la aparición de síntomas compatibles con esta virosis.

Aquellos que estén próximos a viajar deben programar la vacunación contra la virosis transmitida por el dengue, que es totalmente gratuita, especialmente cuando el destino sea el extranjero o la región norte del país, lugares donde la enfermedad ya es endémica.

En caso de presentarse el cuadro típico de dengue se recomienda dar aviso inmediato al médico particular o al cuerpo médico del Hospital Suchón, no salir del domicilio, tomar las medidas paliativas aconsejadas por profesionales y utilizar repelente en forma frecuente.