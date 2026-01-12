¿Por qué planeamos una fiesta o un viaje pero no los próximos 40 años? Un manual para diseñar tu futuro hoy: desde entrenar para ser libre hasta achicar la casa para ganar independencia. Claves para blindar tu autonomía económica y construir una red que te proteja de la invisibilidad
5 sencillos ejercicios para reducir el estrés y mejorar el estado físico
El entrenamiento no sólo beneficia tu cuerpo, sino también trae grandes mejoras para la mente, sobre todo en el estado de ánimo.Salud12 de enero de 2026
Practicar ejercicios de forma regular es fundamental para mantener un equilibrio emocional que ayude a disminuir la ansiedad y mejorar el humor. El ejercicio, especialmente cuando se realiza al aire libre, combina movimiento, aire fresco y contacto con la naturaleza, potenciando sus efectos positivos sobre la mente y el estado físico general.
Salir a caminar, correr o usar estructuras naturales para ejercitarse puede transformar una rutina en una experiencia placentera, útil para reducir el estrés acumulado y favorecer la producción de hormonas vinculadas al bienestar. Además, la exposición solar moderada contribuye a la síntesis de vitamina D, beneficiosa para el sistema inmunológico y la regulación del estado de ánimo.
Comenzá tu vida fitness: los ejercicios que no te pueden faltar
Para quienes quieren incorporar movimiento a su día a día sin necesidad de ir a un gimnasio, hay cinco ejercicios al aire libre accesibles y eficaces para distintos niveles de condición física: Subir y bajar escaleras, yoga o estiramientos en zonas verdes, ejercicios funcionales en parques de calistenia, correr al aire libre y caminatas diarias.
Subir y bajar escaleras
Es un ejercicio simple pero muy completo, ideal para realizar en parques, plazas o espacios urbanos. Trabaja principalmente cuádriceps, glúteos y pantorrillas, y también exige al sistema cardiovascular. Se puede comenzar con pocos minutos y aumentar progresivamente el tiempo o la velocidad.
Alternar subidas rápidas con bajadas controladas mejora la resistencia, la fuerza y la coordinación, además de ayudar a liberar tensiones acumuladas.
Yoga o estiramientos en zonas verdes
Practicar yoga o realizar rutinas de estiramiento en contacto con la naturaleza favorece la conexión entre cuerpo y mente. Estos ejercicios mejoran la flexibilidad, la postura y la movilidad articular, al tiempo que reducen el estrés y la ansiedad.
La respiración consciente, combinada con movimientos suaves, ayuda a relajar el sistema nervioso y a mejorar el estado de ánimo, especialmente cuando se realiza en un entorno tranquilo y abierto.
Ejercicios funcionales en parques de calistenia
Los parques con barras y estructuras permiten entrenar fuerza usando el propio peso corporal. Movimientos como flexiones, dominadas asistidas, fondos o sentadillas activan varios grupos musculares al mismo tiempo.
Este tipo de entrenamiento mejora la fuerza, la estabilidad y el equilibrio, y puede adaptarse a distintos niveles, desde principiantes hasta personas con mayor experiencia, regulando la intensidad y las repeticiones.
Correr al aire libre
El running es uno de los ejercicios más efectivos para mejorar la salud cardiovascular y aumentar la resistencia física. Correr en espacios abiertos, como parques o senderos arbolados, suma un beneficio mental extra, ya que el entorno natural reduce la percepción del esfuerzo y favorece la desconexión del estrés diario.
Se recomienda comenzar con trotes suaves o intervalos de caminata y carrera, y avanzar gradualmente según la condición física.
Caminatas diarias
Caminar es una de las actividades más accesibles y sostenibles en el tiempo. No requiere equipamiento especial y puede realizarse a cualquier edad. Mantener un ritmo constante durante al menos 30 minutos al día contribuye a mejorar la circulación, controlar el peso y despejar la mente. Además, caminar al aire libre estimula la producción de endorfinas, lo que ayuda a mejorar el humor y reducir el estrés de forma natural.
Estos cinco ejercicios, combinados o practicados de manera individual, permiten armar una rutina saludable, equilibrada y fácil de sostener, aprovechando los beneficios del movimiento y del contacto con el aire libre.
Fuente: Ambito
