5 sencillos ejercicios para reducir el estrés y mejorar el estado físico

Practicar ejercicios de forma regular es fundamental para mantener un equilibrio emocional que ayude a disminuir la ansiedad y mejorar el humor. El ejercicio, especialmente cuando se realiza al aire libre, combina movimiento, aire fresco y contacto con la naturaleza, potenciando sus efectos positivos sobre la mente y el estado físico general.

Salir a caminar, correr o usar estructuras naturales para ejercitarse puede transformar una rutina en una experiencia placentera, útil para reducir el estrés acumulado y favorecer la producción de hormonas vinculadas al bienestar. Además, la exposición solar moderada contribuye a la síntesis de vitamina D, beneficiosa para el sistema inmunológico y la regulación del estado de ánimo.

Comenzá tu vida fitness: los ejercicios que no te pueden faltar

Para quienes quieren incorporar movimiento a su día a día sin necesidad de ir a un gimnasio, hay cinco ejercicios al aire libre accesibles y eficaces para distintos niveles de condición física: Subir y bajar escaleras, yoga o estiramientos en zonas verdes, ejercicios funcionales en parques de calistenia, correr al aire libre y caminatas diarias.

Subir y bajar escaleras

Es un ejercicio simple pero muy completo, ideal para realizar en parques, plazas o espacios urbanos. Trabaja principalmente cuádriceps, glúteos y pantorrillas, y también exige al sistema cardiovascular. Se puede comenzar con pocos minutos y aumentar progresivamente el tiempo o la velocidad.

Alternar subidas rápidas con bajadas controladas mejora la resistencia, la fuerza y la coordinación, además de ayudar a liberar tensiones acumuladas.

Yoga o estiramientos en zonas verdes

Practicar yoga o realizar rutinas de estiramiento en contacto con la naturaleza favorece la conexión entre cuerpo y mente. Estos ejercicios mejoran la flexibilidad, la postura y la movilidad articular, al tiempo que reducen el estrés y la ansiedad.

La respiración consciente, combinada con movimientos suaves, ayuda a relajar el sistema nervioso y a mejorar el estado de ánimo, especialmente cuando se realiza en un entorno tranquilo y abierto.

Ejercicios funcionales en parques de calistenia

Los parques con barras y estructuras permiten entrenar fuerza usando el propio peso corporal. Movimientos como flexiones, dominadas asistidas, fondos o sentadillas activan varios grupos musculares al mismo tiempo.

Este tipo de entrenamiento mejora la fuerza, la estabilidad y el equilibrio, y puede adaptarse a distintos niveles, desde principiantes hasta personas con mayor experiencia, regulando la intensidad y las repeticiones.

Correr al aire libre

El running es uno de los ejercicios más efectivos para mejorar la salud cardiovascular y aumentar la resistencia física. Correr en espacios abiertos, como parques o senderos arbolados, suma un beneficio mental extra, ya que el entorno natural reduce la percepción del esfuerzo y favorece la desconexión del estrés diario.

Se recomienda comenzar con trotes suaves o intervalos de caminata y carrera, y avanzar gradualmente según la condición física.

Caminatas diarias

Caminar es una de las actividades más accesibles y sostenibles en el tiempo. No requiere equipamiento especial y puede realizarse a cualquier edad. Mantener un ritmo constante durante al menos 30 minutos al día contribuye a mejorar la circulación, controlar el peso y despejar la mente. Además, caminar al aire libre estimula la producción de endorfinas, lo que ayuda a mejorar el humor y reducir el estrés de forma natural.

Estos cinco ejercicios, combinados o practicados de manera individual, permiten armar una rutina saludable, equilibrada y fácil de sostener, aprovechando los beneficios del movimiento y del contacto con el aire libre.

