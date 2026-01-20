Qué frutas hidratan más y por qué conviene sumarlas en verano

El entrenamiento no sólo beneficia tu cuerpo, sino también trae grandes mejoras para la mente, sobre todo en el estado de ánimo.
Cuando el verano pega fuerte, el cuerpo transpira más y pierde líquido casi sin que lo notes. La combinación de altas temperaturas y humedad —el llamado índice de calor— hace que la hidratación no dependa solo del agua que tomás, sino también de lo que comés a lo largo del día. En ese escenario, las frutas aparecen como una solución simple, fresca y efectiva.
Además de sumar líquido, las frutas aportan electrolitos y nutrientes que ayudan a reponer lo que se pierde con el calor. Tenerlas listas en la heladera no solo resuelve colaciones rápidas, sino que también evita el cansancio y la falta de energía en jornadas largas.
Entre las frutas que más hidratan se destacan el pepino, con hasta un 96% de agua, y el tomate, que ronda el 94%. Muy cerca aparecen la sandía y la frutilla, con alrededor del 92%, ideales para una colación liviana o para cortar la tarde. También el melón y el pomelo, con cerca del 90% de agua, son opciones rendidoras para sumar frescura.
Otras frutas bien de verano son el durazno, el ananá, la frambuesa y el arándano rojo fresco, que superan el 85% de contenido hídrico. Fáciles de comer y de combinar, funcionan tanto solas como en ensaladas, postres livianos o batidos naturales.
La hidratación es clave porque, cuando no se repone lo que se pierde, aparecen señales claras: cansancio, dolor de cabeza, menor concentración y una sensación general de malestar. En chicos y chicas, el riesgo aumenta durante las vacaciones, ya que se mueven más y no siempre piden agua. Como referencia general, se recomienda sostener entre 2 y 2,5 litros de agua por día y acompañar con frutas bien jugosas.
Detectar la deshidratación a tiempo es fundamental. La sed persistente, la sequedad en labios o piel y la orina más oscura o escasa son alertas frecuentes. Si a eso se suma un bajón de energía o dolores de cabeza, conviene reforzar la ingesta de líquidos y sumar frutas con alto contenido de agua.
Para no olvidarse, una buena estrategia es tomar agua en sorbos chicos y frecuentes, incluso sin sed, y dejar siempre una botella a mano. En las comidas, incorporar frutas y verduras frescas suma líquido, potasio, magnesio y fibra. Y un consejo clave: moderar bebidas azucaradas y alcohol, que juegan en contra de la hidratación. En su lugar, frutas bien frías o batidos naturales pueden marcar la diferencia para bancar el calor.
Fuente: LT10 - AMBITO
