Qué frutas hidratan más y por qué conviene sumarlas en verano

Con calor y humedad, el cuerpo pierde líquido más rápido. Las frutas jugosas aportan agua, minerales y energía, y se vuelven aliadas clave para atravesar el verano sin bajones.

Salud20 de enero de 2026
ScreenHunter_129

Cuando el verano pega fuerte, el cuerpo transpira más y pierde líquido casi sin que lo notes. La combinación de altas temperaturas y humedad —el llamado índice de calor— hace que la hidratación no dependa solo del agua que tomás, sino también de lo que comés a lo largo del día. En ese escenario, las frutas aparecen como una solución simple, fresca y efectiva.

Además de sumar líquido, las frutas aportan electrolitos y nutrientes que ayudan a reponer lo que se pierde con el calor. Tenerlas listas en la heladera no solo resuelve colaciones rápidas, sino que también evita el cansancio y la falta de energía en jornadas largas.

Entre las frutas que más hidratan se destacan el pepino, con hasta un 96% de agua, y el tomate, que ronda el 94%. Muy cerca aparecen la sandía y la frutilla, con alrededor del 92%, ideales para una colación liviana o para cortar la tarde. También el melón y el pomelo, con cerca del 90% de agua, son opciones rendidoras para sumar frescura.

Otras frutas bien de verano son el durazno, el ananá, la frambuesa y el arándano rojo fresco, que superan el 85% de contenido hídrico. Fáciles de comer y de combinar, funcionan tanto solas como en ensaladas, postres livianos o batidos naturales.

La hidratación es clave porque, cuando no se repone lo que se pierde, aparecen señales claras: cansancio, dolor de cabeza, menor concentración y una sensación general de malestar. En chicos y chicas, el riesgo aumenta durante las vacaciones, ya que se mueven más y no siempre piden agua. Como referencia general, se recomienda sostener entre 2 y 2,5 litros de agua por día y acompañar con frutas bien jugosas.

Detectar la deshidratación a tiempo es fundamental. La sed persistente, la sequedad en labios o piel y la orina más oscura o escasa son alertas frecuentes. Si a eso se suma un bajón de energía o dolores de cabeza, conviene reforzar la ingesta de líquidos y sumar frutas con alto contenido de agua.

Para no olvidarse, una buena estrategia es tomar agua en sorbos chicos y frecuentes, incluso sin sed, y dejar siempre una botella a mano. En las comidas, incorporar frutas y verduras frescas suma líquido, potasio, magnesio y fibra. Y un consejo clave: moderar bebidas azucaradas y alcohol, que juegan en contra de la hidratación. En su lugar, frutas bien frías o batidos naturales pueden marcar la diferencia para bancar el calor.

Fuente: LT10 - AMBITO
 

Te puede interesar
ScreenHunter_114

Golpe de calor: claves para prevenirlo y actuar a tiempo

Salud28 de diciembre de 2025

Especialistas del Hospital de Clínicas de Buenos Aires alertan por el aumento de casos ante las altas temperaturas. Cuáles son las señales de alarma, qué hacer frente a los primeros síntomas y las medidas básicas para evitar cuadros graves, sobre todo en niños y adultos mayores.

Lo más visto
ScreenHunter_124

Chocaron un auto y una moto

Policiales19 de enero de 2026

Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

13032020-municipalidad

Inscripción de aspirantes para 11 nuevas viviendas del Programa Municipal de Hábitat

Locales21 de enero de 2026

La firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de destinar fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, ha permitido cumplir con el objetivo primordial de facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas. Entre otras acciones, y en esta Octava Etapa del mencionado Programa, se concreta la ejecución, por Administración Municipal, de 11 nuevas viviendas.

ScreenHunter_142

Franck: Detuvieron a un conductor tras test de alcoholemia positiva en Autovía 19

Policiales21 de enero de 2026

Ayer por la tarde, personal de la UOR 3, realizaba un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 20, jurisdicción de Franck, Depto. Las Colonias, cuando en cumplimiento de sus tareas preventivas inherentes advirtieron a un camionero transportista de productos plásticos industriales que se trasladaba en un vehículo de gran porte, a quien solicitaron detuviese su marcha y que accedió oportunamente.