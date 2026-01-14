Un hombre de 24 años del cual familiares solicitaran el paradero en la ciudad de Coronda fue hallado por personal de la Subcomisaria Primera de Santa Clara de Buena Vista.
Qué es M3, el programa que ordena el policiamiento urbano con datos, control y seguimiento operativo
La iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino se apoya en mapas del delito, métricas de patrullaje y monitoreo permanente de recursos para orientar decisiones policiales basadas en evidencia. Ya funciona en 13 ciudades.Policiales14 de enero de 2026
Desde hace seis meses, el Gobierno de Santa Fe implementa el programa M3 -sigla que responde a Mapeo, Métricas y Monitoreo- con el objetivo de profesionalizar la gestión policial y fortalecer el modelo de policiamiento urbano a partir del análisis sistemático de datos. La herramienta, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, permite planificar y evaluar el despliegue operativo mediante información objetiva sobre criminalidad, desempeño policial y disponibilidad de recursos.
El M3 se estructura en tres ejes complementarios: el mapeo del delito, el análisis de métricas del trabajo en calle y el monitoreo de indicadores vinculados a resultados operativos.
Se trata de un esquema descentralizado y con fuerte anclaje territorial, que articula a la conducción ministerial con la Policía de Santa Fe y los equipos locales.
Actualmente, el programa se aplica en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé, Villa Constitución, Cañada de Gómez, Casilda, Avellaneda y Esperanza. Estas 13 ciudades reúnen a más del 60 % de la población provincial y concentran una parte sustantiva de la demanda de seguridad.
En cada una de ellas se elaboran y revisan a diario los Informes de Indicadores Básicos, que sistematizan datos sobre circulación de violencia, hechos predatorios, resultados operativos y recursos disponibles.
A esa información se suma el seguimiento del Tiempo de Respuesta al Ciudadano (TRC), medido a partir de los registros de la Central de Emergencias 911.
De manera semanal, se realizan reuniones de análisis y planificación operativa entre la conducción policial y los referentes territoriales del Ministerio. Allí se evalúan los indicadores de criminalidad y la operatividad en calle, además de analizar eventos relevantes que deban escalarse a niveles superiores de decisión. Este circuito consolida un canal permanente entre la conducción política -encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni- y las dinámicas operativas de cada territorio.
Un método basado en evidencia
“El gobernador Pullaro y el ministro Cococcioni nos marcan que esta es la metodología adecuada para monitorear y evaluar el accionar policial”, explicó el director de Estadística Criminal, Ramiro Galassi. Según detalló, el programa permite medir de manera parametrizada los indicadores de violencia y delito -robos, hurtos, tentativas, personas heridas y hechos de violencia altamente lesiva- y vincularlos con el despliegue operativo.
A ese análisis se incorporan métricas de operatividad y resultados: identificaciones en la vía pública, aprehensiones, traslados a comisarías por el artículo 10 bis y secuestros de armas de fuego, entre otros. “Estos indicadores nos permiten evaluar el trabajo policial y mejorar las estrategias en conjunto con la conducción”, señaló Galassi.
El seguimiento del M3 se apoya en una dinámica rigurosa de informes, reuniones y minutas que consolidan decisiones y líneas de acción. El esquema facilita la detección temprana de problemas y consolida una lógica de gestión basada en evidencia y corresponsabilidad institucional.
Mejora en los tiempos de respuesta
Dentro del programa M3 también se evalúa el desempeño del sistema de emergencias. Galassi precisó que el Tiempo de Respuesta al Ciudadano mostró una mejora sustancial: “Al inicio de la gestión, el promedio rondaba los 18 minutos. Hoy estamos entre los seis y siete minutos para todo tipo de incidencias que ingresan por el 911”.
Según explicó, la optimización de recursos y la asignación del móvil más cercano a cada evento permiten ordenar la operatividad en calle. “Muchos llamados se realizan con fines preventivos; desde que el vecino se comunica hasta que llega el patrullero transcurren, en promedio, entre seis y siete minutos”, concluyó.
Con este enfoque, el programa M3 se consolida como una herramienta central para fortalecer la seguridad en la provincia, combinando planificación técnica, articulación territorial y control permanente de resultados.
Imputaron a dos hombres a los que se investiga como coautores de un doble homicidio cometido en la zona de islas del río CorondaPoliciales12 de enero de 2026
Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Carlos Lacuadra, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los investigados tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS, respectivamente. Se les endilgó haber utilizado armas de fuego para matar a las víctimas el miércoles 31 de diciembre.
Santa Clara: Avance en la causa Lucas BrunoPoliciales11 de enero de 2026
Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.
Franck: Dos aprehendidos por tentativa de roboPoliciales11 de enero de 2026
Personal Policial de Comisaria 4ta asistió esta tarde a un domicilio de calle Saavedra en la localidad de Franck en el que dos masculinos oriundos de Santa Fe habrían intentado sustraer un motovehículo marca Honda modelo Tornado.
Dispositivos de seguridad implementados esta madrugada en Sa Pereira y Santa ClaraPoliciales11 de enero de 2026
En la madrugada de hoy, personal policial de la Sexta Zona de Inspección URXI se hizo presente en las localidades de Sa Pereira y Santa Clara de Buena Vista en colaboración de personal de Grupo de Operaciones Tácticas URXI llevaron adelante un dispositivo de presencia preventiva y disuasiva con el fin de brindar seguridad en zonas urbanas y suburbanas de las mencionadas localidades.
Esclarecieron un robo de una moto en LópezPoliciales09 de enero de 2026
En la noche del jueves 8 de enero, personal de la Comisaria 16ª de López, logró esclarecer rápidamente un hecho de robo calificado ocurrido en la intersección de calles Entre Ríos y San Martín.
La Policía de Santa Fe detuvo a dos hombres por el doble homicidio del río CorondaPoliciales09 de enero de 2026
Además, en los allanamientos de la Policía de Investigaciones secuestraron armas de fuego y otros elementos de interés para la causa.
Autovía 19: Incautaron alrededor de 200 kilos de carne vacuna de dudosa procedencia que trasladaban dos adultos de San Carlos CentroPoliciales09 de enero de 2026
Fue ayer por la mañana, tras un operativo de control vehicular y de personas concretado por personal de la UOR 3, sobre un tramo de la RN N° 19, jurisdicción de Colonia San José. Además, secuestraron un furgón donde se trasladaban dos adultos, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.
Este sábado: Carnaval Sancarlino sobre calle RivadaviaLocales12 de enero de 2026
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
Cursos de verano en el Punto Digital San Carlos CentroLocales13 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación a los siguientes cursos autoasistidos e interactivos:
¿Por qué planeamos una fiesta o un viaje pero no los próximos 40 años? Un manual para diseñar tu futuro hoy: desde entrenar para ser libre hasta achicar la casa para ganar independencia. Claves para blindar tu autonomía económica y construir una red que te proteja de la invisibilidad
Santa Clara: Avance en la causa Lucas BrunoPoliciales11 de enero de 2026
Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.
Cómo usar Google Maps sin internet cuando vas manejandoTecnología13 de enero de 2026
Con unos pocos pasos se puede dejar Google Maps sin conexión y navegar aunque te quedes sin datos
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas13 de enero de 2026
Falleció hoy Martes 13 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 84 años. la Señora Dora Piedad Mazzoni viuda de Martínez.
Dengue: Recomendaciones para viajerosLocales14 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con su programa de vigilancia activa y control de la población de Aedes aegypti, dengue, visitando los domicilios a través de su equipo de agentes para recordar las BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN: descacharrado, limpieza de beberos de mascotas, corte de césped y uso de repelentes.
Un hombre de 24 años del cual familiares solicitaran el paradero en la ciudad de Coronda fue hallado por personal de la Subcomisaria Primera de Santa Clara de Buena Vista.
Qué es M3, el programa que ordena el policiamiento urbano con datos, control y seguimiento operativoPoliciales14 de enero de 2026
La iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino se apoya en mapas del delito, métricas de patrullaje y monitoreo permanente de recursos para orientar decisiones policiales basadas en evidencia. Ya funciona en 13 ciudades.
Más dinosaurios en el Paseo Parque de la CiudadLocales15 de enero de 2026
La firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de continuar embelleciendo y enriqueciendo cada uno de los espacios públicos y en especial el mayor pulmón verde de la ciudad, sitio que día a día es elegido por sancarlinos y visitantes para su pleno disfrute, ha determinado recientemente la incorporación de un nuevo atractivo que lo hace aún más especial y admirado por todos: UN TIRANOSAURIO REX A ESCALA REAL; al que por estos días se suma la presencia de pequeños de la misma especie recién salidos de sus huevos, cuya altura permite sean montados por niños pudiendo incluso ingresar al interior de los cascarones para vivir divertidas experiencias y grandes aventuras.