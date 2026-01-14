Qué es M3, el programa que ordena el policiamiento urbano con datos, control y seguimiento operativo

La iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino se apoya en mapas del delito, métricas de patrullaje y monitoreo permanente de recursos para orientar decisiones policiales basadas en evidencia. Ya funciona en 13 ciudades.

Policiales14 de enero de 2026
ScreenHunter_095

Desde hace seis meses, el Gobierno de Santa Fe implementa el programa M3 -sigla que responde a Mapeo, Métricas y Monitoreo- con el objetivo de profesionalizar la gestión policial y fortalecer el modelo de policiamiento urbano a partir del análisis sistemático de datos. La herramienta, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, permite planificar y evaluar el despliegue operativo mediante información objetiva sobre criminalidad, desempeño policial y disponibilidad de recursos.

El M3 se estructura en tres ejes complementarios: el mapeo del delito, el análisis de métricas del trabajo en calle y el monitoreo de indicadores vinculados a resultados operativos.

Se trata de un esquema descentralizado y con fuerte anclaje territorial, que articula a la conducción ministerial con la Policía de Santa Fe y los equipos locales.

Actualmente, el programa se aplica en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé, Villa Constitución, Cañada de Gómez, Casilda, Avellaneda y Esperanza. Estas 13 ciudades reúnen a más del 60 % de la población provincial y concentran una parte sustantiva de la demanda de seguridad.

En cada una de ellas se elaboran y revisan a diario los Informes de Indicadores Básicos, que sistematizan datos sobre circulación de violencia, hechos predatorios, resultados operativos y recursos disponibles.

A esa información se suma el seguimiento del Tiempo de Respuesta al Ciudadano (TRC), medido a partir de los registros de la Central de Emergencias 911.

De manera semanal, se realizan reuniones de análisis y planificación operativa entre la conducción policial y los referentes territoriales del Ministerio. Allí se evalúan los indicadores de criminalidad y la operatividad en calle, además de analizar eventos relevantes que deban escalarse a niveles superiores de decisión. Este circuito consolida un canal permanente entre la conducción política -encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni- y las dinámicas operativas de cada territorio.

 

Un método basado en evidencia

“El gobernador Pullaro y el ministro Cococcioni nos marcan que esta es la metodología adecuada para monitorear y evaluar el accionar policial”, explicó el director de Estadística Criminal, Ramiro Galassi. Según detalló, el programa permite medir de manera parametrizada los indicadores de violencia y delito -robos, hurtos, tentativas, personas heridas y hechos de violencia altamente lesiva- y vincularlos con el despliegue operativo.

A ese análisis se incorporan métricas de operatividad y resultados: identificaciones en la vía pública, aprehensiones, traslados a comisarías por el artículo 10 bis y secuestros de armas de fuego, entre otros. “Estos indicadores nos permiten evaluar el trabajo policial y mejorar las estrategias en conjunto con la conducción”, señaló Galassi.

El seguimiento del M3 se apoya en una dinámica rigurosa de informes, reuniones y minutas que consolidan decisiones y líneas de acción. El esquema facilita la detección temprana de problemas y consolida una lógica de gestión basada en evidencia y corresponsabilidad institucional.

 

Mejora en los tiempos de respuesta

Dentro del programa M3 también se evalúa el desempeño del sistema de emergencias. Galassi precisó que el Tiempo de Respuesta al Ciudadano mostró una mejora sustancial: “Al inicio de la gestión, el promedio rondaba los 18 minutos. Hoy estamos entre los seis y siete minutos para todo tipo de incidencias que ingresan por el 911”.

Según explicó, la optimización de recursos y la asignación del móvil más cercano a cada evento permiten ordenar la operatividad en calle. “Muchos llamados se realizan con fines preventivos; desde que el vecino se comunica hasta que llega el patrullero transcurren, en promedio, entre seis y siete minutos”, concluyó.

Con este enfoque, el programa M3 se consolida como una herramienta central para fortalecer la seguridad en la provincia, combinando planificación técnica, articulación territorial y control permanente de resultados.

 

 

Te puede interesar
ScreenHunter_083

Imputaron a dos hombres a los que se investiga como coautores de un doble homicidio cometido en la zona de islas del río Coronda

Policiales12 de enero de 2026

Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Carlos Lacuadra, en una audiencia que se desarrolló este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los investigados tienen 45 y 60 años y sus iniciales son MAP y JS, respectivamente. Se les endilgó haber utilizado armas de fuego para matar a las víctimas el miércoles 31 de diciembre.

ScreenHunter_072

Santa Clara: Avance en la causa Lucas Bruno

Policiales11 de enero de 2026

Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.

ScreenHunter_068

Franck: Dos aprehendidos por tentativa de robo

Policiales11 de enero de 2026

Personal Policial de Comisaria 4ta asistió esta tarde a un domicilio de calle Saavedra en la localidad de Franck en el que dos masculinos oriundos de Santa Fe habrían intentado sustraer un motovehículo marca Honda modelo Tornado.

ScreenHunter_066

Dispositivos de seguridad implementados esta madrugada en Sa Pereira y Santa Clara

Policiales11 de enero de 2026

En la madrugada de hoy, personal policial de la Sexta Zona de Inspección URXI se hizo presente en las localidades de Sa Pereira y Santa Clara de Buena Vista en colaboración de personal de Grupo de Operaciones Tácticas URXI llevaron adelante un dispositivo de presencia preventiva y disuasiva con el fin de brindar seguridad en zonas urbanas y suburbanas de las mencionadas localidades.

ScreenHunter_061

Esclarecieron un robo de una moto en López

Policiales09 de enero de 2026

En la noche del jueves 8 de enero, personal de la Comisaria 16ª de López, logró esclarecer rápidamente un hecho de robo calificado ocurrido en la intersección de calles Entre Ríos y San Martín.

Lo más visto
campus-10

Cursos de verano en el Punto Digital San Carlos Centro

Locales13 de enero de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación a los siguientes cursos autoasistidos e interactivos:

ScreenHunter_072

Santa Clara: Avance en la causa Lucas Bruno

Policiales11 de enero de 2026

Por disposición de la Fiscalía que interviene en la causa se realizaron diversas detenciones con resultados positivos en relación al hecho del fallecimiento del Sr. Lucas Bruno el cual se sigue investigando.

ScreenHunter_091

Dengue: Recomendaciones para viajeros

Locales14 de enero de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con su programa de vigilancia activa y control de la población de Aedes aegypti, dengue, visitando los domicilios a través de su equipo de agentes para recordar las BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN: descacharrado, limpieza de beberos de mascotas, corte de césped y uso de repelentes.

ScreenHunter_098

Más dinosaurios en el Paseo Parque de la Ciudad

Locales15 de enero de 2026

La firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de continuar embelleciendo y enriqueciendo cada uno de los espacios públicos y en especial el mayor pulmón verde de la ciudad, sitio que día a día es elegido por sancarlinos y visitantes para su pleno disfrute, ha determinado recientemente la incorporación de un nuevo atractivo que lo hace aún más especial y admirado por todos: UN TIRANOSAURIO REX A ESCALA REAL; al que por estos días se suma la presencia de pequeños de la misma especie recién salidos de sus huevos, cuya altura permite sean montados por niños pudiendo incluso ingresar al interior de los cascarones para vivir divertidas experiencias y grandes aventuras.