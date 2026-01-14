Qué es M3, el programa que ordena el policiamiento urbano con datos, control y seguimiento operativo

Desde hace seis meses, el Gobierno de Santa Fe implementa el programa M3 -sigla que responde a Mapeo, Métricas y Monitoreo- con el objetivo de profesionalizar la gestión policial y fortalecer el modelo de policiamiento urbano a partir del análisis sistemático de datos. La herramienta, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, permite planificar y evaluar el despliegue operativo mediante información objetiva sobre criminalidad, desempeño policial y disponibilidad de recursos.

El M3 se estructura en tres ejes complementarios: el mapeo del delito, el análisis de métricas del trabajo en calle y el monitoreo de indicadores vinculados a resultados operativos.

Se trata de un esquema descentralizado y con fuerte anclaje territorial, que articula a la conducción ministerial con la Policía de Santa Fe y los equipos locales.

Actualmente, el programa se aplica en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé, Villa Constitución, Cañada de Gómez, Casilda, Avellaneda y Esperanza. Estas 13 ciudades reúnen a más del 60 % de la población provincial y concentran una parte sustantiva de la demanda de seguridad.

En cada una de ellas se elaboran y revisan a diario los Informes de Indicadores Básicos, que sistematizan datos sobre circulación de violencia, hechos predatorios, resultados operativos y recursos disponibles.

A esa información se suma el seguimiento del Tiempo de Respuesta al Ciudadano (TRC), medido a partir de los registros de la Central de Emergencias 911.

De manera semanal, se realizan reuniones de análisis y planificación operativa entre la conducción policial y los referentes territoriales del Ministerio. Allí se evalúan los indicadores de criminalidad y la operatividad en calle, además de analizar eventos relevantes que deban escalarse a niveles superiores de decisión. Este circuito consolida un canal permanente entre la conducción política -encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni- y las dinámicas operativas de cada territorio.

Un método basado en evidencia

“El gobernador Pullaro y el ministro Cococcioni nos marcan que esta es la metodología adecuada para monitorear y evaluar el accionar policial”, explicó el director de Estadística Criminal, Ramiro Galassi. Según detalló, el programa permite medir de manera parametrizada los indicadores de violencia y delito -robos, hurtos, tentativas, personas heridas y hechos de violencia altamente lesiva- y vincularlos con el despliegue operativo.

A ese análisis se incorporan métricas de operatividad y resultados: identificaciones en la vía pública, aprehensiones, traslados a comisarías por el artículo 10 bis y secuestros de armas de fuego, entre otros. “Estos indicadores nos permiten evaluar el trabajo policial y mejorar las estrategias en conjunto con la conducción”, señaló Galassi.

El seguimiento del M3 se apoya en una dinámica rigurosa de informes, reuniones y minutas que consolidan decisiones y líneas de acción. El esquema facilita la detección temprana de problemas y consolida una lógica de gestión basada en evidencia y corresponsabilidad institucional.

Mejora en los tiempos de respuesta

Dentro del programa M3 también se evalúa el desempeño del sistema de emergencias. Galassi precisó que el Tiempo de Respuesta al Ciudadano mostró una mejora sustancial: “Al inicio de la gestión, el promedio rondaba los 18 minutos. Hoy estamos entre los seis y siete minutos para todo tipo de incidencias que ingresan por el 911”.

Según explicó, la optimización de recursos y la asignación del móvil más cercano a cada evento permiten ordenar la operatividad en calle. “Muchos llamados se realizan con fines preventivos; desde que el vecino se comunica hasta que llega el patrullero transcurren, en promedio, entre seis y siete minutos”, concluyó.

Con este enfoque, el programa M3 se consolida como una herramienta central para fortalecer la seguridad en la provincia, combinando planificación técnica, articulación territorial y control permanente de resultados.