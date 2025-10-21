Qué se vota el domingo 26 en Santa Fe

Se buscará la renovación de nueve de las 19 bancas en diputados nacionales. La novedad es el diseño de la boleta única.

Política21 de octubre de 2025
A nivel nacional habrá elecciones el próximo domingo 26 de octubre. En el caso de Santa Fe, se buscará renovar seis de las 19 bancas de diputados nacionales.

Magdalena Gutierrez, secretaria electoral nacional Delegación Santa Fe, explicó que “a diferencia de otras elecciones nacionales, vamos a tener una boleta única. Son 16 ofertas electorales, cinco partidos y seis alianzas”.

Además, detalló que “en este diseño de boleta única figuran los 5 primeros titulares”, y que a diferencia de la boleta única que los santafesinos ya utilizamos en las elecciones locales, “estas tienen un formato apaisado, en donde tenemos cada una de las categorías en columnas y de manera horizontal vamos a encontrar los partidos y alianzas. La similitud es la dinámica, de la autoridad de mesa entregando la boleta”.

Por otro lado, expresó que “para quien no vota es una multa muy baja de 50 pesos y puede llegar a $500 si uno no justificó varias elecciones y no puede realizar trámites de carácter nacional”.

También comentó que para estas elecciones son se llegó a implementar un sistema braille, aunque si cabinas de votación accesibles donde pueden ser asistidos por alguien de confianza y de no tener pueden solicitar a la autoridad de mesa que lo asista”.

