Rubén Pirola inauguró el natatorio número 16 del programa Deporte y Recreación en el Club Bartolomé Mitre de Esperanza

El miércoles asumen los 127 diputados electos y Menem sería reelectoPolítica29 de noviembre de 2025
El presidente de la Cámara conseguirá su reelección y en este nuevo mandato habrá un oficialismo cerca de la primera minoría.
El senador por Las Colonias, Rubén Pirola, realizó la inauguración del nuevo natatorio del Club Bartolomé Mitre, alcanzando así la obra número 16 del programa Deporte y Recreación, desarrollado junto a instituciones y comunas del Departamento.
El senador por Las Colonias, Rubén Pirola, realizó la inauguración del nuevo natatorio del Club Bartolomé Mitre, alcanzando así la obra número 16 del programa Deporte y Recreación, desarrollado junto a instituciones y comunas del Departamento.
Durante la habilitación, Pirola destacó el sentido del trabajo realizado: “Cada natatorio surge de un pedido concreto y de una decisión que se sostiene en el tiempo. Mitre planteó una necesidad clara y avanzamos hasta entregar una obra que el club puede usar desde hoy.”
El senador remarcó que el nuevo espacio no es un hecho aislado, sino parte de una línea de trabajo sostenida: “La continuidad del programa confirma que cuando hay diálogo serio y compromiso mutuo, los resultados aparecen. Dieciséis obras no son un anuncio: son hechos que ya están funcionando en cada localidad.”
La inauguración en el Club Mitre se integra así a un proceso que, según Pirola, pone en valor el rol de las instituciones en la vida deportiva y social de Esperanza: “Los clubes necesitan respuestas concretas. Nuestro trabajo es estar a la altura y garantizar que cada proyecto llegue a buen puerto con la calidad que corresponde.”
Con esta obra, el programa Deporte y Recreación reafirma su alcance departamental y consolida una forma de gestión basada en la colaboración institucional y en la ejecución efectiva de proyectos que fortalecen a las comunidades.
El Presidente del Concejo Municipal de San Carlos Centro, Lic. en Ciencia Política, Gabriel Otazo, participó este miércoles de la Audiencia Pública convocada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe para debatir la actualización de la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 2756.
La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.
El día 27 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El senador por Las Colonias, Rubén Pirola, encabezó la inauguración del nuevo natatorio del Club Juventud de Esperanza, en el marco del programa Deporte y Recreación, que alcanza con esta obra la quinceava piscina comunal realizada junto a instituciones y comunas del Departamento.
El 21 de noviembre a las 21:00, en el Teatro ATE Casa España (Santa Fe), la Escuela Comunal de Danzas Folclóricas Amaiqué presentará una puesta que recrea la fundación de San Jerónimo del Sauce a través del arte y la música.
El día 20 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
La entrega de 34 viviendas en San Jerónimo Norte marcó un avance significativo para las familias de la ciudad y mostró cómo la coordinación entre el municipio, la Provincia y la representación territorial puede traducirse en resultados concretos. La jornada incluyó la firma de boletos por la mañana y la entrega de llaves por la tarde.
El dato surge de la propia plataforma lo ubica como el de mayor penetración a lo largo y ancho del país.
El Club Atlético Argentino será sede este fin de semana del 1er Torneo Nacional de Fútbol Senior, a disputarse los días 6 y 7 de diciembre en el Complejo Polideportivo de la institución.
A partir de datos proporcionados por el INA, la Secretaría de Recursos Hídricos espera que en los próximos tres meses el río se mantenga entre niveles medios-bajos y medios, sin crecidas extraordinarias en el corto plazo.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la FERIA NAVIDEÑA DE ARTESANOS SANCARLINOS que se llevará a cabo el DOMINGO 14 DE DICIEMBRE de 17 a 21 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad, lugar de encuentro predilecto de familias y amigos por la gran cantidad de servicios, comodidades y atractivos que ofrece de manera totalmente libre y gratuita.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
Con una emotiva caravana que comenzó en la localidad de San Carlos Sud el Club Central San Carlos recibió a las deportistas que obtuvieron la Copa Sudamericana de Vóley en Categoría Sub 14.
El Club Argentino sigue preparando una nueva temporada de Decanitos, la colonia de vacaciones pensada para que chicos y chicas vivan un verano lleno de juego, movimiento y naturaleza — lejos de las pantallas y cerca de lo esencial.
Este año, se presentaron 142 juicios por cada 10 mil trabajadores, por encima de la media nacional que es de 62.
Los especialistas destacan la importancia de la dieta antiinflamatoria para la salud. Qué ingredientes naturales sumar a la hora de cocinar para mejorar la calidad de vida
La Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, participó del cierre de actividades de los diferentes talleres que se brindaron este 2025, donde los concurrentes recibieron sus respectivos diplomas y realizaron demostraciones de lo trabajado en todo el año.