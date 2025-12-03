Rubén Pirola inauguró el natatorio número 16 del programa Deporte y Recreación en el Club Bartolomé Mitre de Esperanza

El senador por Las Colonias, Rubén Pirola, realizó la inauguración del nuevo natatorio del Club Bartolomé Mitre, alcanzando así la obra número 16 del programa Deporte y Recreación, desarrollado junto a instituciones y comunas del Departamento.

Política03 de diciembre de 2025
El senador por Las Colonias, Rubén Pirola, realizó la inauguración del nuevo natatorio del Club Bartolomé Mitre, alcanzando así la obra número 16 del programa Deporte y Recreación, desarrollado junto a instituciones y comunas del Departamento.

Durante la habilitación, Pirola destacó el sentido del trabajo realizado: “Cada natatorio surge de un pedido concreto y de una decisión que se sostiene en el tiempo. Mitre planteó una necesidad clara y avanzamos hasta entregar una obra que el club puede usar desde hoy.”

El senador remarcó que el nuevo espacio no es un hecho aislado, sino parte de una línea de trabajo sostenida: “La continuidad del programa confirma que cuando hay diálogo serio y compromiso mutuo, los resultados aparecen. Dieciséis obras no son un anuncio: son hechos que ya están funcionando en cada localidad.”

La inauguración en el Club Mitre se integra así a un proceso que, según Pirola, pone en valor el rol de las instituciones en la vida deportiva y social de Esperanza: “Los clubes necesitan respuestas concretas. Nuestro trabajo es estar a la altura y garantizar que cada proyecto llegue a buen puerto con la calidad que corresponde.”

Con esta obra, el programa Deporte y Recreación reafirma su alcance departamental y consolida una forma de gestión basada en la colaboración institucional y en la ejecución efectiva de proyectos que fortalecen a las comunidades.

