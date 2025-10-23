Las tres principales listas de candidatos a diputados cierran sus campañas en Rosario

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica22 de octubre de 2025
El día 23 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Milei hará su acto de clausura en el Parque España. Pullaro en el Bioceres Arena. Tepp con su última asamblea ciudadana.Política23 de octubre de 2025
La ciudad de Rosario será epicentro este jueves por la tarde del cierre de las tres principales listas que competirán por las nueve bancas de diputados nacionales por Santa Fe. El dato político es que el oficialismo nacional, La Libertad Avanza, con el presidente de la Nación, Javier Milei, estará en la Cuna de la Bandera.
El viernes, desde las 8, entrará en vigencia la veda electoral especialmente en actos partidarios, y entrevistas a candidatos en medios de comunicación.
En Santa Fe estarán habilitados para votar 2.846.454 ciudadanos, cifra que representa el 7,9% del padrón nacional. La provincia es el tercer distrito en importancia electoral
Tres actos
El presidente Milei encabezará el acto de La Libertad Avanza en el Parque España donde se espera la presencia de gran parte del gabinete nacional y de los candidatos locales encabezados por el joven Agustín Pellegrini.
Provincias Unidas, en tanto, a la misma hora estará cerrando su campaña en el Bioceres Arena, en la zona de la terminal de ómnibus rosarina con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y los candidatos encabezados por Gisela Scaglia, Pablo Farías y Melina Giorgi.
En tanto, Fuerza Patria anuncia una nueva asamblea ciudadana, la modalidad con la que recorrió la provincia la lista que encabeza la rosarina Caren Tepp. Será en la zona oeste de Rosario, en Rouillon y Gaboto. Además de la edil estará el resto de la lista que tiene en segundo lugar a Agustín Rossi.
Nueve bancas
Los tres sectores aparecen en las encuestas como los principales competidores del domingo para ocupar nueve bancas por los próximos cuatro años. Son diez y seis las listas oficialistas y todas en el nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP).
En Santa Fe se constituirán este domingo 8423 mesas en todo el territorio provincial. Fuente. El Litoral
El día 23 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Se buscará la renovación de nueve de las 19 bancas en diputados nacionales. La novedad es el diseño de la boleta única.
En un almuerzo con más de 1.500 referentes de todos los barrios de Rosario, hubo un apoyo cerrado a la lista de diputados nacionales que encabezan la vicegobernadora Gisela Scaglia y Pablo Farías de cara a la elección del 26 de octubre.
El diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco, se expresó a favor del debate por una nueva norma que permita elevar el corte obligatorio de gasoil y bioetanol. “El sector atraviesa un momento crítico produciendo a pérdida desde hace más de un año y es necesario avanzar hacia un esquema superador”, destacó. Hoy hay una reunión clave en el Senado Nacional.
El día 16 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El senador Rubén Pirola consolidó en distintos puntos del Departamento una agenda centrada en el acompañamiento a las comunidades afectadas por el temporal del 19 de septiembre y en el fortalecimiento del entramado institucional que sostiene la vida local.
El presidente de la comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados recibió a la Secretaria de turismo Santa Fe, Marcela Aeberhard, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta para el sector.
El día 9 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
La app de mensajería instantánea incorporará la función más esperada por los usuarios.
La Vinoteca Chiafredo, junto al grupo de amigos, realizaron el quinto viaje por la Ruta del Vino en Mendoza.
Se buscará la renovación de nueve de las 19 bancas en diputados nacionales. La novedad es el diseño de la boleta única.
Se realizará un Taller de Mindfulness “Para pensar la situación actual desde una mirada contemplativa”, con entrada libre y gratuita.
Falleció hoy Martes 21 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 67 años, la Señora Liliana Noemí García de Gribaudo.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 5.450 intervenciones a perros y gatos.
El año avanza a paso firme, pero todavía nos guarda sorpresas para disfrutar de un merecido descanso o, simplemente, desconectar de la rutina.
Para celebrar el mes de los adultos mayores, la Comuna de San Carlos Sud llevó adelante un taller “Siendo con + Sentido”, en el que juntos se disfrutó de un espacio de recreación y reflexión, permitiendo revalorar sus derechos como personas activas en la sociedad.
El día 23 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Milei hará su acto de clausura en el Parque España. Pullaro en el Bioceres Arena. Tepp con su última asamblea ciudadana.