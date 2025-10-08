Sesiona el Concejo Municipal

El día 9 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Política08 de octubre de 2025
CONCEJO2025

1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. -

2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3-      Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se adhiere a la Ley Lucio Dupuy – de prevención de violencia y abusos en las Infancias. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo; Elina Terisotto. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4-      Proyecto de  ORDENANZA: Regula  actividad de Servicio  de Delivery que presta en Motocicleta y Ciclomotores. Presentado  por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.

5-      Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. disponga el cumplimiento de la Ordenanza N°1005/23 – Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones y Consumos Problemáticos. Presentado por el Concejal Francisco Perezlindo.-

6-      Consideraciones Finales. -

   

ScreenHunter_005

Lo más visto
ScreenHunter_028

Resultados – Argentinito Hockey 2025

Polideportivo06 de octubre de 2025

El Torneo Argentinito Hockey 2025 volvió a reunir a clubes de diferentes localidades, con dos jornadas llenas de entusiasmo, compañerismo y compromiso deportivo. Las categorías Sub-12 y Octava División ofrecieron encuentros de gran nivel, reflejo del trabajo formativo que cada institución viene realizando.

ScreenHunter_034

Plan Director de Arbolado Urbano: “Explosión” de colores en la ciudad

Locales07 de octubre de 2025

En el marco del PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO URBANO que lleva adelante el Gobierno de San Carlos Centro desde el año 2016, plantando desde entonces un promedio de 1.200 ejemplares por año, todos producidos en el Vivero Forestal Municipal, los sancarlinos disfrutamos, con el advenimiento de la primavera, de una verdadera “explosión” de colores que es cada vez más variada e impactante y que trae consigo innumerables y notorios beneficios.

ScreenHunter_040

Nuevo camino rural mejorado con ripio

Locales08 de octubre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento y optimización de caminos rurales y de calles urbanas mejoradas con material pétreo.

ScreenHunter_044

San Carlos Sud: Mantenimiento en el alumbrado público de calle San Martín

Locales08 de octubre de 2025

Los trabajos de recambio de luminarias en calle San Martín que se realizó este año -proporcionando una mejor iluminación en la calle de mayor circulación de la localidad-, se completan con el mantenimiento y pintura de cada una de las columnas, permitiendo de esta forma no solo mejor el servicio público de alumbrado, sino también cuidar y embellecer nuestra localidad.

ScreenHunter_045

Arocena: Choque entre un auto y un camión

Policiales08 de octubre de 2025

En la madrugada de este miércoles, un automóvil, en el que viajaba una familia, colisionó contra un camión que se encontraba detenido en el acceso a la autopista en la localidad de Arocena. Como resultado, dos mujeres adultas debieron ser trasladadas al hospital de Coronda con lesiones de carácter leves.