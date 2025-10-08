Sesiona el Concejo Municipal

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. -

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se adhiere a la Ley Lucio Dupuy – de prevención de violencia y abusos en las Infancias. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo; Elina Terisotto. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4- Proyecto de ORDENANZA: Regula actividad de Servicio de Delivery que presta en Motocicleta y Ciclomotores. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. disponga el cumplimiento de la Ordenanza N°1005/23 – Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones y Consumos Problemáticos. Presentado por el Concejal Francisco Perezlindo.-

6- Consideraciones Finales. -