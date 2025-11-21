El rey de los dinosaurios ya está en el Paseo Parque de la Ciudad

El famoso REY DE LOS DINOSAURIOS fue recibido recientemente por cientos de niños y adultos junto a “La Chilindrina” en el Paseo Parque de la Ciudad con una gran muestra compuesta de más de 700 trabajos alusivos en el marco del certamen de dibujo convocado por el Municipio e importantes sorteos entre los participantes.

Nuestro TIRANOSAURIO REX logró fascinar al público que lo aguardaba ansioso, combinando imaginación, aprendizaje y un sentido de aventura sin límites, al punto de haberse viralizado el momento del descubrimiento por su voraz intento de devorarse la tela en medio de la multitud.

Orgullosamente, este nuevo amigo, para disfrutar y cuidar entre todos, se suma a la enorme cantidad de puntos de interés que hacen de San Carlos Centro el destino turístico educativo más importante de la gran región.

