En marcha una nueva cuadra de pavimento en San Carlos Sud

Se dio inicio a una nueva cuadra de pavimento, ahora nos encontramos en calle Independencia entre San Martín y calle Belgrano.

Locales19 de noviembre de 2025
Esta obra promueve el crecimiento y desarrollo de la localidad, por eso agradecemos el acompañamiento de los vecinos para poder llevarla adelante, teniendo como objetivo proyectar nuevas cuadras en el año 2026.

