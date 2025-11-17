$8.622.000 para la Fundación Santafesina Virgen de Luján

San Carlos Sud: Continuamos con las mejoras en el servicio de alumbrado públicoLocales17 de noviembre de 2025
Desde el inicio de esta gestión comunal, optimizar el servicio de alumbrado público ha sido una prioridad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO efectivizó por estos días la entrega del monto resultante de la 7° Edición de la tradicional CAMINATA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER.Locales17 de noviembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO efectivizó por estos días la entrega del monto resultante de la 7° Edición de la tradicional CAMINATA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER. Por cada una de las 1.437 personas que realizaron el recorrido el Municipio aportó $6.000.-, tal como estaba previsto, haciendo ello un total de $8.622.000.-, valor que será destinado a brindar ayuda a pacientes oncológicos sin recursos de nuestra ciudad.
“Esta fue la Caminata con mayor participación desde que se realiza la actividad, lo cual nos llena de alegría y también de orgullo porque más allá de lo que se ve de nuestra ciudad que todos elogian por su prolijidad, su limpieza, su orden, su progreso, nos destacamos además por ser pioneros en algo tan lindo y tan importante como esto que muchas localidades imitan y lo celebramos. Se trata de nuestros valores, de saber convertir en HECHOS, esa palabra que muchos pronuncian pero pocos demuestran con acciones: SOLIDARIDAD”, remarcó el Intendente Juan José Placenzotti.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco de la gran cantidad de propuestas desarrolladas por el Municipio para el impulso de la actividad física, deportiva y recreativa, organiza junto a Competencias Wolf Team la 1° EDICIÓN DEL “SAN CARLOS CORRE”.
La sección de Turismo de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y la empresa de viajes SETIL realizaron un evento este jueves, en horas de la noche en el Auditorio de la Mutual.
Seleccionaremos administrativa para Oficina de Seguros en San Carlos Centro.
La Biblioteca Popular y Pública George Baud de la localidad de San Carlos Norte, festejó los 15 años de la inauguración del edificio.
El Club Argentino presenta una nueva edición de Decanitos, la colonia de vacaciones que invita a niños y niñas a volver a lo esencial: el juego, la naturaleza y el disfrute al aire libre. La propuesta busca fomentar experiencias auténticas que integren movimiento, recreación y convivencia en un entorno seguro y cuidado.
El área de ASSAl de la Comuna de San Carlos Sud continúa realizando los controles a los establecimientos de la localidad para asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas mediante auditorías programas.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva adelante permanentes tareas de mantenimiento y conservación en edificios públicos para la preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad.
En horas de la tarde de este domingo se dio la bienvenida al Tiranosaurio Rex, que está ubicado en el Paseo Parque de la Ciudad de San Carlos Centro.
Incorporar este cereal en la alimentación diaria contribuye a mejorar la composición corporal, regular el metabolismo y apoyar la salud cardiovascular, según especialistas
El próximo año arrancará con un fin de semana largo. Se espera que haya entre 10 y 12 fines de semana largos, según cómo caigan los feriados móviles y los días puente turísticos que se establezcan por decreto. El listado completo de feriados inamovible.
Falleció hoy miércoles 12 de noviembre en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Leda Antonia Cocco.
Ocurrió alrededor de las 23:00 horas de este viernes en Larrechea.
La medida impactará a usuarios de dispositivos Android e iOS de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple, cuyo hardware y software quedaron por debajo de las exigencias del servicio de mensajería.
En la ciudad de San Carlos Centro, personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur URXI identificó a un masculino mayor de edad a bordo de una moto Yamaha XTZ sin licencia de conducir ni espejos reglamentarios, por lo que se procedió a la remisión al corralón municipal de dicha ciudad.