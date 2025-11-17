$8.622.000 para la Fundación Santafesina Virgen de Luján

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO efectivizó por estos días la entrega del monto resultante de la 7° Edición de la tradicional CAMINATA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER. Por cada una de las 1.437 personas que realizaron el recorrido el Municipio aportó $6.000.-, tal como estaba previsto, haciendo ello un total de $8.622.000.-, valor que será destinado a brindar ayuda a pacientes oncológicos sin recursos de nuestra ciudad.

“Esta fue la Caminata con mayor participación desde que se realiza la actividad, lo cual nos llena de alegría y también de orgullo porque más allá de lo que se ve de nuestra ciudad que todos elogian por su prolijidad, su limpieza, su orden, su progreso, nos destacamos además por ser pioneros en algo tan lindo y tan importante como esto que muchas localidades imitan y lo celebramos. Se trata de nuestros valores, de saber convertir en HECHOS, esa palabra que muchos pronuncian pero pocos demuestran con acciones: SOLIDARIDAD”, remarcó el Intendente Juan José Placenzotti.