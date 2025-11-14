Decanitos 2025: Un verano para reconectar y disfrutar al aire libre

El Club Argentino presenta una nueva edición de Decanitos, la colonia de vacaciones que invita a niños y niñas a volver a lo esencial: el juego, la naturaleza y el disfrute al aire libre. La propuesta busca fomentar experiencias auténticas que integren movimiento, recreación y convivencia en un entorno seguro y cuidado.

El predio del club ofrece un escenario ideal para el desarrollo de la colonia, con espacios pensados para combinar diversión y bienestar:

Tres piletas especialmente preparadas para actividades acuáticas recreativas.

Canchas y sectores deportivos destinados a juegos grupales y propuestas motrices.

Zonas arboladas y quinchos, ideales para momentos de descanso, hidratación y desayuno.

Rincones verdes y áreas de juego, donde chicos y chicas pueden explorar, crear, correr y desplegar su imaginación.

“Decanitos” se consolida cada año como un espacio de crecimiento, encuentro y alegría, donde los participantes disfrutan del verano en contacto con la naturaleza y acompañados por un gran equipo de profesores.

Argentino invita a todas las familias a formar parte de esta nueva temporada y vivir un verano diferente, lleno de experiencias enriquecedoras.

Contacto: 3404-551740