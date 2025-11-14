Decanitos 2025: Un verano para reconectar y disfrutar al aire libre

El Club Argentino presenta una nueva edición de Decanitos, la colonia de vacaciones que invita a niños y niñas a volver a lo esencial: el juego, la naturaleza y el disfrute al aire libre. La propuesta busca fomentar experiencias auténticas que integren movimiento, recreación y convivencia en un entorno seguro y cuidado.

Locales14 de noviembre de 2025
ScreenHunter_089

El Club Argentino presenta una nueva edición de Decanitos, la colonia de vacaciones que invita a niños y niñas a volver a lo esencial: el juego, la naturaleza y el disfrute al aire libre. La propuesta busca fomentar experiencias auténticas que integren movimiento, recreación y convivencia en un entorno seguro y cuidado.

El predio del club ofrece un escenario ideal para el desarrollo de la colonia, con espacios pensados para combinar diversión y bienestar:

Tres piletas especialmente preparadas para actividades acuáticas recreativas.

Canchas y sectores deportivos destinados a juegos grupales y propuestas motrices.

Zonas arboladas y quinchos, ideales para momentos de descanso, hidratación y desayuno.

Rincones verdes y áreas de juego, donde chicos y chicas pueden explorar, crear, correr y desplegar su imaginación.

“Decanitos” se consolida cada año como un espacio de crecimiento, encuentro y alegría, donde los participantes disfrutan del verano en contacto con la naturaleza y acompañados por un gran equipo de profesores.

Argentino invita a todas las familias a formar parte de esta nueva temporada y vivir un verano diferente, lleno de experiencias enriquecedoras.

Contacto: 3404-551740

Te puede interesar
ScreenHunter_086

Auditorías de ASSAI en establecimientos

Locales14 de noviembre de 2025

El área de ASSAl de la Comuna de San Carlos Sud continúa realizando los controles a los establecimientos de la localidad para asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas mediante auditorías programas.

ScreenHunter_082

Viernes 28 de noviembre: Se despide la obra de teatro “Once”

Locales13 de noviembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la última función de la obra de teatro “Once”, con entrada totalmente libre y gratuita, EL VIERNES 28 DE NOVIEMBRE, en el marco del Cierre de Cursos y Talleres 2025, a las 21 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

Lo más visto
ScreenHunter_018

Feriados 2026: podría haber 12 fines de semana largo

Interés General10 de noviembre de 2025

El próximo año arrancará con un fin de semana largo. Se espera que haya entre 10 y 12 fines de semana largos, según cómo caigan los feriados móviles y los días puente turísticos que se establezcan por decreto. El listado completo de feriados inamovible.

ScreenHunter_086

Auditorías de ASSAI en establecimientos

Locales14 de noviembre de 2025

El área de ASSAl de la Comuna de San Carlos Sud continúa realizando los controles a los establecimientos de la localidad para asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas mediante auditorías programas.