San Carlos Sud: Continuamos con las mejoras en el servicio de alumbrado público

Desde el inicio de esta gestión comunal, optimizar el servicio de alumbrado público ha sido una prioridad.

A la calle 9 de Julio, Los Colonizadores y 25 de Mayo, se suma calle Güemes, entre calle Libertad y Moreno.

En los próximos días se continuará colocando columnas de iluminación en distintos puntos del ejido urbano.