San Carlos Sud: Continuamos con las mejoras en el servicio de alumbrado público

Desde el inicio de esta gestión comunal, optimizar el servicio de alumbrado público ha sido una prioridad.

Locales17 de noviembre de 2025
A la calle 9 de Julio, Los Colonizadores y 25 de Mayo, se suma calle Güemes, entre calle Libertad y Moreno.

En los próximos días se continuará colocando columnas de iluminación en distintos puntos del ejido urbano.

