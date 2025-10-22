Sesiona el Concejo Municipal

Qué se vota el domingo 26 en Santa FePolítica21 de octubre de 2025
Se buscará la renovación de nueve de las 19 bancas en diputados nacionales. La novedad es el diseño de la boleta única.
El día 23 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:Política22 de octubre de 2025
1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –
2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-
3- Proyecto de DECLARACIÓN: Reconocimiento Póstumo a la Sra. Susana Peretto de Maletti por su lucha contra el Cáncer y al legado de Solidaridad y Amor Comunitario. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo; Elina Terisotto., Carina Bassi. Partido “Alternativa Sancarlina”.-
4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Informe cuál fue el destino de la madera obtenida de los árboles talados frente al Cementerio Municipal de nuestra Ciudad. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-
5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. la adhesión al Programa Provincial “Caminos Productivos”. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-
6- DESPACHO N° 013/25: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA por el que se ordena al D.E.M. a designar con el Nombre “Dante L. Bisignano” al Área Industrial de San Carlos Centro (AISCC).-
7- Consideraciones Finales. -
En un almuerzo con más de 1.500 referentes de todos los barrios de Rosario, hubo un apoyo cerrado a la lista de diputados nacionales que encabezan la vicegobernadora Gisela Scaglia y Pablo Farías de cara a la elección del 26 de octubre.
El diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco, se expresó a favor del debate por una nueva norma que permita elevar el corte obligatorio de gasoil y bioetanol. “El sector atraviesa un momento crítico produciendo a pérdida desde hace más de un año y es necesario avanzar hacia un esquema superador”, destacó. Hoy hay una reunión clave en el Senado Nacional.
El día 16 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El senador Rubén Pirola consolidó en distintos puntos del Departamento una agenda centrada en el acompañamiento a las comunidades afectadas por el temporal del 19 de septiembre y en el fortalecimiento del entramado institucional que sostiene la vida local.
El presidente de la comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados recibió a la Secretaria de turismo Santa Fe, Marcela Aeberhard, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta para el sector.
El día 9 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Este viernes 3 de octubre, desde las 19 horas en el Club El Encuentro (Iro de Mayo 2300), se realizará en Esperanza una nueva Asamblea Ciudadana, en la que Caren Tepp, candidata a Diputada Nacional por Fuerza Patria, participará de un espacio de escucha y diálogo con vecinos e instituciones de Las Colonias.
La app de mensajería instantánea incorporará la función más esperada por los usuarios.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 71 años, el Señor Juan Carlos Nipotte.
La Vinoteca Chiafredo, junto al grupo de amigos, realizaron el quinto viaje por la Ruta del Vino en Mendoza.
La firme decisión de la actual Gestión Municipal de llevar adelante acciones concretas, que sostenidas en el tiempo como política de estado, permitan ir paliando el déficit habitacional de nuestra ciudad, ha determinado, entre otras acciones, el destino de fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, el cual tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas.
Se realizará un Taller de Mindfulness “Para pensar la situación actual desde una mirada contemplativa”, con entrada libre y gratuita.
Falleció hoy Martes 21 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 67 años, la Señora Liliana Noemí García de Gribaudo.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 5.450 intervenciones a perros y gatos.
El año avanza a paso firme, pero todavía nos guarda sorpresas para disfrutar de un merecido descanso o, simplemente, desconectar de la rutina.
Para celebrar el mes de los adultos mayores, la Comuna de San Carlos Sud llevó adelante un taller “Siendo con + Sentido”, en el que juntos se disfrutó de un espacio de recreación y reflexión, permitiendo revalorar sus derechos como personas activas en la sociedad.