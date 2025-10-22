Sesiona el Concejo Municipal

El día 23 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Política22 de octubre de 2025
CONCEJO2025

1-     Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3-    Proyecto de DECLARACIÓN: Reconocimiento Póstumo a la Sra. Susana Peretto de Maletti por su lucha contra el Cáncer y al legado de Solidaridad y Amor Comunitario. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo; Elina Terisotto., Carina Bassi. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4-   Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Informe cuál fue el destino de la madera obtenida de los árboles talados frente al Cementerio Municipal de nuestra Ciudad. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-

5-  Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. la adhesión al Programa Provincial “Caminos Productivos”. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-

6-   DESPACHO N° 013/25: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA por el que se ordena al D.E.M. a designar con el Nombre “Dante L. Bisignano” al Área Industrial de San Carlos Centro (AISCC).-

7-    Consideraciones Finales. -

  

Te puede interesar
ScreenHunter_092

Blanco y una nueva ley de biocombustibles: “le pedimos al senado que no frene el desarrollo en el interior del país”

Política15 de octubre de 2025

El diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco, se expresó a favor del debate por una nueva norma que permita elevar el corte obligatorio de gasoil y bioetanol. “El sector atraviesa un momento crítico produciendo a pérdida desde hace más de un año y es necesario avanzar hacia un esquema superador”, destacó. Hoy hay una reunión clave en el Senado Nacional.

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política15 de octubre de 2025

El día 16 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política08 de octubre de 2025

El día 9 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Lo más visto
ScreenHunter_115

Este viernes se entrega una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”

Locales21 de octubre de 2025

La firme decisión de la actual Gestión Municipal de llevar adelante acciones concretas, que sostenidas en el tiempo como política de estado, permitan ir paliando el déficit habitacional de nuestra ciudad, ha determinado, entre otras acciones, el destino de fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, el cual tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas.

ScreenHunter_123

San Carlos Sud: Se realizó el Taller “Siendo con + Sentido”

Locales22 de octubre de 2025

Para celebrar el mes de los adultos mayores, la Comuna de San Carlos Sud llevó adelante un taller “Siendo con + Sentido”, en el que juntos se disfrutó de un espacio de recreación y reflexión, permitiendo revalorar sus derechos como personas activas en la sociedad.