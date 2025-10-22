Sesiona el Concejo Municipal

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de DECLARACIÓN: Reconocimiento Póstumo a la Sra. Susana Peretto de Maletti por su lucha contra el Cáncer y al legado de Solidaridad y Amor Comunitario. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo; Elina Terisotto., Carina Bassi. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Informe cuál fue el destino de la madera obtenida de los árboles talados frente al Cementerio Municipal de nuestra Ciudad. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. la adhesión al Programa Provincial “Caminos Productivos”. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-

6- DESPACHO N° 013/25: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA por el que se ordena al D.E.M. a designar con el Nombre “Dante L. Bisignano” al Área Industrial de San Carlos Centro (AISCC).-

7- Consideraciones Finales. -