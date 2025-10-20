Chiafredo realizó el quinto viaje por la Ruta del Vino en Mendoza

El itinerario incluyó visitas a bodegas para seguir capacitando sus conocimientos en el mundo del vino, incorporando experiencias sensoriales, descubriendo nuevas técnicas, conceptos, zonas y estilos.

“Un año más lleno de experiencias, momentos únicos e inolvidables en Mendoza de la mano del vino y disfrutando con amigos”, destacaron los referentes de la firma.

Además puntualizaron “ya nos encontramos preparando todo para lo que va a ser la gran noche de la Expo Entre Cielos, acompañados con más de 50 bodegas”.

“El vino nos une y genera situaciones inobjetables”.