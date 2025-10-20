Chiafredo realizó el quinto viaje por la Ruta del Vino en Mendoza

La Vinoteca Chiafredo, junto al grupo de amigos, realizaron el quinto viaje por la Ruta del Vino en Mendoza.

Locales20 de octubre de 2025
ScreenHunter_113

El itinerario incluyó visitas a bodegas para seguir capacitando sus conocimientos en el mundo del vino, incorporando experiencias sensoriales, descubriendo nuevas técnicas, conceptos, zonas y estilos.

“Un año más lleno de experiencias, momentos únicos e inolvidables en Mendoza de la mano del vino y disfrutando con amigos”, destacaron los referentes de la firma. 

Además puntualizaron “ya nos encontramos preparando todo para lo que va a ser la gran noche de la Expo Entre Cielos, acompañados con más de 50 bodegas”.

“El vino nos une y genera situaciones inobjetables”.

ScreenHunter_114

 

