El Socialismo pidió el voto por Provincias Unidas: "es la única garantía de que el fracaso de Milei no nos arrastre al pasado"

En un almuerzo con más de 1.500 referentes de todos los barrios de Rosario, hubo un apoyo cerrado a la lista de diputados nacionales que encabezan la vicegobernadora Gisela Scaglia y Pablo Farías de cara a la elección del 26 de octubre.

Política18 de octubre de 2025
ScreenHunter_109

En el marco de un multitudinario almuerzo realizado en el Club Atlético Provincial de Rosario, el Partido Socialista realizó un fuerte llamado a acompañar la lista de diputados nacionales de Provincias Unidas con miras a la elección del domingo 26 de octubre, que en Santa Fe es encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia y Pablo Farías.

Ante la presencia de más de 1.500 referentes de todos los barrios de Rosario, los discursos coincidieron en marcar lo que se juega en los próximos comicios: “Lograr la mayor cantidad de representantes de Provincias Unidas en la Cámara de Diputados de la Nación para torcer las políticas nacionales a favor de la industria, la producción y el trabajo, de la obra pública y del protagonismo del interior productivo. Es la única garantía de que el fracaso de Milei no nos arrastre al pasado".

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, dijo que el 26 de octubre “Provincias Unidas representa la alternativa al fracaso mileísta pero también al kirchnerismo, que quiso destruirnos y, sobre todo, abandonó a Rosario. Hoy que el gobierno de Maximiliano Pullaro frenó la violencia en la ciudad y la provincia, hoy que podemos volver a soñar, tenemos en Gisela y Pablo a dos representantes que van a defender Santa Fe en el Congreso de la Nación y van a demostrar que junto a diputados de otras provincias que otra Argentina es posible”.  

En igual sentido, Joaquín Blanco, secretario general del PS santafesino y diputado provincial, llamó a “estar todos juntos en este momento histórico para derrotar a tanto a Cristina como a Milei. Tenemos que hablar con todos nuestros vecinos y conocidos y pedir el voto por Provincias Unidas porque si ganamos el 26 de octubre, el próximo presidente de la Nación no va a salir de Puerto Madero sino del interior productivo de la Argentina”.

Varinia Drisun, secretaria general adjunta del socialismo y diputada provincial, puso de relieve la gestión de Pullaro en Santa Fe al destacar “las políticas que el gobierno de Santa Fe lleva adelante no solo en materia de seguridad, que han devuelto la tranquilidad a la gente, sino de producción, de industria, de obras públicas para el desarrollo, de inclusión. Ese es el modelo que nuestros diputados van a desde el Congreso de la Nación”.

La vicegobernadora Scaglia, en tanto, agradeció el recibimiento socialista y dijo que su candidatura “representa a todo el Frente Unidos, el que hoy gobierna Santa Fe y ahora forma parte de Provincias Unidas. Vamos a defender con uñas y dientes la construcción política que logramos hace dos años, con el liderazgo de Maximiliano Pullaro, con hombres y mujeres que anteponen a la gente y dejan atrás sus diferencias. Y desde el domingo que viene vamos a construir una alternativa superadora para darle a la Argentina algo más parecido a lo que pasa en Santa Fe”.    

Farías, por su parte, remarcó que la próxima elección “es una oportunidad para dejar atrás el ninguneo porteño, que no se da cuenta de que para gobernar un país hay que hablar con los gobernadores, con los representantes del interior; el 26 de octubre podemos decirles que hay otra forma de gobernar y es con diálogo, escuchando a la gente, trabajando por la producción y el trabajo, la educación y la salud, por un desarrollo que incluya a las mayorías y no premie a los especuladores”.

En la oportunidad, también estuvieron presentes el intendente de Rosario, Pablo Javkin; la presidenta del Partido Socialista y diputada nacional Mónica Fein; el exgobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti; los ministros de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; y de Cultura, Susana Rueda; los secretarios de Derechos Humanos, Emilio Jatón; y de Proyectos Especiales, José Garibay; los diputados provinciales Lionella Cattalini y Rubén Galassi; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; los concejales Verónica Irízar, Federico Lifschitz, Alicia Pino y Manuel Sciutto; intendentes del Departamento Rosario, dirigentes históricos como en otros Juan Carlos Zabalza y militantes del partido.

Te puede interesar
ScreenHunter_092

Blanco y una nueva ley de biocombustibles: “le pedimos al senado que no frene el desarrollo en el interior del país”

Política15 de octubre de 2025

El diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco, se expresó a favor del debate por una nueva norma que permita elevar el corte obligatorio de gasoil y bioetanol. “El sector atraviesa un momento crítico produciendo a pérdida desde hace más de un año y es necesario avanzar hacia un esquema superador”, destacó. Hoy hay una reunión clave en el Senado Nacional.

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política15 de octubre de 2025

El día 16 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política08 de octubre de 2025

El día 9 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

ScreenHunter_005

Obras, mejoras e importantes anuncios en las escuelas EESO N° 213 y EEMPA N° 1030

Política02 de octubre de 2025

El Intendente Placenzotti visitó recientemente el edificio donde funcionan la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada -EESO- N° 213 y la Escuela de Enseñanza Media para Adultos -EEMPA- N° 1030 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que cada una de las Instituciones, así como los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política01 de octubre de 2025

El día 2 de Octubre de 2025 a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Lo más visto
ScreenHunter_096

Los juegos de casino que más pagan y dónde jugarlos online desde Argentina

Interés General18 de octubre de 2025

En el mundo del casino online, no todo es azar puro. Hay juegos que, por su mecánica y estadísticas, tienden a pagar más seguido o devolver una mayor parte de lo apostado. Con tantos títulos disponibles en línea como tragamonedas, blackjack, ruleta, baccarat, no es raro que surjan dudas sobre cuáles realmente valen la pena por tener más chances de ganar.

ScreenHunter_098

López: Homicidio en accidente vial

Policiales16 de octubre de 2025

En la Ruta Provincial N° 64, en jurisdicción de López, dejó como saldo un adolescente de 14 años fallecido y otros dos menores heridos. El siniestro se produjo aproximadamente a las 22:00 horas este jueves 16 de octubre.

bandera

La ciudad de Santa Fe ya tiene bandera

Provinciales17 de octubre de 2025

El Concejo Municipal aprobó la versión final del diseño. La ordenanza mediante la cual se generó el concurso de ideas preveía un proceso de readecuación del modelo ganador para garantizar sus posibilidades de materialización. Concluído este proceso, el símbolo avanza a su etapa de fabricación.

29082018-paro

Educación: hasta el 13 de noviembre se podrán realizar las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

Provinciales17 de octubre de 2025

Se harán de manera manual como en los años anteriores y, en simultáneo, se continuará trabajando en la implementación progresiva de la inscripción digital. “La gestión de Pullaro y Scaglia logró que luego de 14 años terminemos con 185 días clases y eso demuestra que la educación es prioridad en la provincia de Santa Fe, y seguiremos por ese camino”, expresó el ministro Goity.