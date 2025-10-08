Cuvertino: “El turismo es la industria sin chimenea que genera riqueza, desarrollo y trabajo”

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica08 de octubre de 2025
El día 9 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El presidente de la comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados recibió a la Secretaria de turismo Santa Fe, Marcela Aeberhard, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta para el sector.Política08 de octubre de 2025
El presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia, Mariano Cuvertino (PS- Unidos para Cambiar Santa Fe), encabezó este miércoles una reunión junto a la secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard, para avanzar en una agenda de trabajo en común que fortalezca al sector como motor de desarrollo económico, social y territorial.
Durante el encuentro, realizado en la sala Miguel Lifschitz, Cuvertino destacó la importancia de articular acciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en beneficio del sector. “El turismo es la industria sin chimenea que genera riqueza, desarrollo económico y trabajo”, expresó el diputado y continuó: “actualmente tenemos muchas iniciativas de promoción y desarrollo turístico, así como propuestas centradas en las diversas regiones de la provincia, como el turismo rural, los atractivos naturales del Jaaukanigás o los pueblos forestales, y la intención es abordarlos junto al Ejecutivo, al sector privado y a las instituciones de la sociedad civil porque son proyectos con gran capacidad de impacto en el desarrollo”.
El legislador subrayó que en la Comisión existen numerosas iniciativas presentadas por distintos bloques y que el objetivo es potenciarlas mediante el diálogo interinstitucional. “Nos parecía que la mejor manera de avanzar era convocando a la secretaria de Turismo con su equipo para construir una agenda común y una dinámica que nos encuentre trabajando en el futuro, facilitando la sanción de leyes que brinden herramientas que complementen el excelente trabajo que viene haciendo el Ejecutivo”, sostuvo.
Por su parte, Aeberhard valoró el espacio de intercambio y destacó la importancia de consolidar una política turística provincial con impacto en todo el territorio. “Venimos invitados por el presidente de la comisión, agradecidos porque nos permite contar el plan y el marco de trabajo con programas puntuales fijados por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, que reflejan muchas de las iniciativas que tienen los legisladores”, señaló.
La secretaria provincial resaltó que “el turismo genera empleo, arraigo y desarrollo económico. Todos los eventos que organizamos tienen impacto en las ciudades. Por ejemplo, el martes en Rosario la fiesta por sus 300 años, o lo que va a pasar este fin de semana largo en Santa Fe reflejan que ese turismo de cercanía, que desde el inicio de la gestión venimos incentivando, genera sus frutos”.
Aeberhard también remarcó la decisión del Gobierno provincial de invertir en infraestructura estratégica para el sector. “Cuando asumimos, la primera acción fue fortalecer el corredor de la Ruta 1, mejorando la bajada de lanchas, la señalética, la nomenclatura y el logotipo, para darle identidad, pero también para avanzar en la mejora de rutas y aeropuertos, como el anuncio histórico de la conexión Rosario–Madrid. Son acciones que demuestran que en Santa Fe hay un Ejecutivo que planifica, ejecuta y prioriza la infraestructura”, destacó.
En la reunión también participaron los directores provinciales de turismo zona centro y zona norte, Franco Arone y Samuel Sager, respectivamente, los diputados Joaquín Blanco, Leonardo Calaianov, Sergio Rojas, Juan Domingo Argañaráz, Walter Agosto, Omar Paredes, José Corral y Martín Rosúa; y las diputadas Astrid Hummel, María del Rosario Mancini, Silvana Di Stéfano, Sofía Galnares y Sonia Martorano.
Este viernes 3 de octubre, desde las 19 horas en el Club El Encuentro (Iro de Mayo 2300), se realizará en Esperanza una nueva Asamblea Ciudadana, en la que Caren Tepp, candidata a Diputada Nacional por Fuerza Patria, participará de un espacio de escucha y diálogo con vecinos e instituciones de Las Colonias.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el edificio donde funcionan la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada -EESO- N° 213 y la Escuela de Enseñanza Media para Adultos -EEMPA- N° 1030 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que cada una de las Instituciones, así como los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.
Durante el fin de semana, instituciones y vecinos del Departamento volvieron a encontrarse en propuestas que combinan tradición, deporte y participación comunitaria. El senador Rubén Pirola acompañó y puso en valor estas actividades que sostienen la vida social en las localidades.
El Senado de la Provincia otorgó media sanción a la iniciativa presentada por el senador Rubén Pirola que declara Patrimonio Histórico y Cultural Provincial al sitio donde estuvo emplazado el Fortín El Tala, en el distrito San Agustín, departamento Las Colonias.
Un informe del Centro Cultural y de Estudios DEMOS alerta que la deuda nacional aumentó en promedio 6,4 mil millones de dólares mensuales. Se trata de un proceso que como contracara trae recesión y una caída de los ingresos del Estado.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
El Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento y optimización de caminos rurales y de calles urbanas mejoradas con material pétreo.
Los trabajos de recambio de luminarias en calle San Martín que se realizó este año -proporcionando una mejor iluminación en la calle de mayor circulación de la localidad-, se completan con el mantenimiento y pintura de cada una de las columnas, permitiendo de esta forma no solo mejor el servicio público de alumbrado, sino también cuidar y embellecer nuestra localidad.
En la madrugada de este miércoles, un automóvil, en el que viajaba una familia, colisionó contra un camión que se encontraba detenido en el acceso a la autopista en la localidad de Arocena. Como resultado, dos mujeres adultas debieron ser trasladadas al hospital de Coronda con lesiones de carácter leves.
La app de mensajería incorpora una función que permite digitalizar papeles en segundos y enviarlos directamente en formato portátil.
En el Día Mundial del Corazón, especialistas destacan que el Índice Omega-3 es un marcador confiable para prevenir problemas cardíacos y reducir riesgos de infarto y muerte súbita.
En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.
