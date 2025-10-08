Cuvertino: “El turismo es la industria sin chimenea que genera riqueza, desarrollo y trabajo”

El presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia, Mariano Cuvertino (PS- Unidos para Cambiar Santa Fe), encabezó este miércoles una reunión junto a la secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard, para avanzar en una agenda de trabajo en común que fortalezca al sector como motor de desarrollo económico, social y territorial.

Durante el encuentro, realizado en la sala Miguel Lifschitz, Cuvertino destacó la importancia de articular acciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en beneficio del sector. “El turismo es la industria sin chimenea que genera riqueza, desarrollo económico y trabajo”, expresó el diputado y continuó: “actualmente tenemos muchas iniciativas de promoción y desarrollo turístico, así como propuestas centradas en las diversas regiones de la provincia, como el turismo rural, los atractivos naturales del Jaaukanigás o los pueblos forestales, y la intención es abordarlos junto al Ejecutivo, al sector privado y a las instituciones de la sociedad civil porque son proyectos con gran capacidad de impacto en el desarrollo”.

El legislador subrayó que en la Comisión existen numerosas iniciativas presentadas por distintos bloques y que el objetivo es potenciarlas mediante el diálogo interinstitucional. “Nos parecía que la mejor manera de avanzar era convocando a la secretaria de Turismo con su equipo para construir una agenda común y una dinámica que nos encuentre trabajando en el futuro, facilitando la sanción de leyes que brinden herramientas que complementen el excelente trabajo que viene haciendo el Ejecutivo”, sostuvo.

Por su parte, Aeberhard valoró el espacio de intercambio y destacó la importancia de consolidar una política turística provincial con impacto en todo el territorio. “Venimos invitados por el presidente de la comisión, agradecidos porque nos permite contar el plan y el marco de trabajo con programas puntuales fijados por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, que reflejan muchas de las iniciativas que tienen los legisladores”, señaló.

La secretaria provincial resaltó que “el turismo genera empleo, arraigo y desarrollo económico. Todos los eventos que organizamos tienen impacto en las ciudades. Por ejemplo, el martes en Rosario la fiesta por sus 300 años, o lo que va a pasar este fin de semana largo en Santa Fe reflejan que ese turismo de cercanía, que desde el inicio de la gestión venimos incentivando, genera sus frutos”.

Aeberhard también remarcó la decisión del Gobierno provincial de invertir en infraestructura estratégica para el sector. “Cuando asumimos, la primera acción fue fortalecer el corredor de la Ruta 1, mejorando la bajada de lanchas, la señalética, la nomenclatura y el logotipo, para darle identidad, pero también para avanzar en la mejora de rutas y aeropuertos, como el anuncio histórico de la conexión Rosario–Madrid. Son acciones que demuestran que en Santa Fe hay un Ejecutivo que planifica, ejecuta y prioriza la infraestructura”, destacó.

En la reunión también participaron los directores provinciales de turismo zona centro y zona norte, Franco Arone y Samuel Sager, respectivamente, los diputados Joaquín Blanco, Leonardo Calaianov, Sergio Rojas, Juan Domingo Argañaráz, Walter Agosto, Omar Paredes, José Corral y Martín Rosúa; y las diputadas Astrid Hummel, María del Rosario Mancini, Silvana Di Stéfano, Sofía Galnares y Sonia Martorano.