Blanco y una nueva ley de biocombustibles: “le pedimos al senado que no frene el desarrollo en el interior del país”

El día 16 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco, se expresó a favor del debate por una nueva norma que permita elevar el corte obligatorio de gasoil y bioetanol. “El sector atraviesa un momento crítico produciendo a pérdida desde hace más de un año y es necesario avanzar hacia un esquema superador”, destacó. Hay habría una reunión clave en el Congreso Nacional.
El Senado de la Nación tendrá una jornada clave respecto al tratamiento de una nueva Ley de Biocombustibles que permita elevar el corte actual con gasoil del 7,5% al 15% en un plazo de tres años y del bioetanol del 12% al 15%. “La situación del sector es crítica y por eso nuestro país debe avanzar hacia un esquema superador, con consensos entre las provincias y que aliente nuevas inversiones. Argentina fue pionera en biocombustibles durante la primera década de este siglo pero perdió dinamismo y competitividad en los últimos años”, destacó el diputado provincial, Joaquín Blanco.
“La reunión de esta tarde en el Senado será crucial para definir qué nuevo horizonte productivo queremos para Argentina. Si no se avanza en una nueva ley, será un impacto negativo para una industria que viene muy golpeada en el último año y eso repercutirá fuertemente en Santa Fe que abarca el 80% de la producción de biodiésel a nivel nacional”, expresó el socialista. “El nuevo proyecto está impulsado por la Liga Bioenergética que está conformada por nueve provincias, entre ellas la nuestra, y tiene el aval de la Unión Industrial Argentina, el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz”, agregó.
El sector viene en caída: la producción de biodiésel a nivel nacional lleva acumulada una caída del 8,7% entre agosto 2024 y agosto 2025, y las exportaciones cayeron un 39,7% comparando con el mismo período del año anterior, acorde al informe realizado por el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. Mientras que la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) alertaron que las empresas productoras llevan 16 meses consecutivos de pérdidas porque la Secretaría de Energía de Nación no hace cumplir con los precios establecidos en la Ley 27.640.
Blanco también hizo referencia a que el desarrollo de los biocombustibles también posicionan al país en el mercado internacional de la producción de alimentos. “No sólo son parte de la agenda energética y climática, también son importantísimos en la estrategia geopolítica de Argentina y su posicionamiento en el mercado internacional de los alimentos, donde Brasil, Estados Unidos e India, competidores de nuestro país en los commodities, ganan terreno desde hace años incrementando el uso de los bios”, dijo.
“Por eso la reunión de esta tarde es crucial porque ya no hay tiempo que perder: necesitamos nuevos horizontes productivos. No se trata de beneficiar un sector en detrimento de otro, es una apuesta fuerte por una Argentina desarrollada desde el interior, impulsando el trabajo, la agroindustria y la soberanía energética y alimentaria”, finalizó.
El senador Rubén Pirola consolidó en distintos puntos del Departamento una agenda centrada en el acompañamiento a las comunidades afectadas por el temporal del 19 de septiembre y en el fortalecimiento del entramado institucional que sostiene la vida local.
El presidente de la comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados recibió a la Secretaria de turismo Santa Fe, Marcela Aeberhard, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta para el sector.
Este viernes 3 de octubre, desde las 19 horas en el Club El Encuentro (Iro de Mayo 2300), se realizará en Esperanza una nueva Asamblea Ciudadana, en la que Caren Tepp, candidata a Diputada Nacional por Fuerza Patria, participará de un espacio de escucha y diálogo con vecinos e instituciones de Las Colonias.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el edificio donde funcionan la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada -EESO- N° 213 y la Escuela de Enseñanza Media para Adultos -EEMPA- N° 1030 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que cada una de las Instituciones, así como los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.
Durante el fin de semana, instituciones y vecinos del Departamento volvieron a encontrarse en propuestas que combinan tradición, deporte y participación comunitaria. El senador Rubén Pirola acompañó y puso en valor estas actividades que sostienen la vida social en las localidades.
En horas de la noche de este sábado se inauguró un nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural de San Carlos.
Falleció ayer 11 de Octubre a la edad de 49 años, el Señor Mauro Sebastián Massini.
El Club Atlético Argentino de San Carlos felicita a los jugadores Federico Stanich y Benjamín Becker, integrantes de la Categoría 2014, quienes formaron parte del equipo del Club Atlético Colón de Santa Fe que obtuvo el subcampeonato de la Copa de Oro en la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, organizada por Unión de Sunchales.
Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Cuatro hombres fueron aprehendidos en la localidad de Franck, se secuestraron sustancias vegetales y elementos de interés a la causa.
Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
Se recambiaron por completo las luminarias de la Plazoleta “De las Primeras Familias”, colocando artefactos modernos que proporcionan una mejor iluminación permitiendo disfrutar y apreciar este espacio público tan lindo de nuestra localidad.
El Hospital Pedro Suchón informa a la comunidad que se está llevando adelante una campaña de prevención y detección temprana del cáncer de mama.
La droga semaglutida 2.4 mg inyectable –que mostró eficaces resultados en mayores de 12 años con obesidad o sobrepeso– podrá usarse y comercializarse en el país. Se venderá bajo receta médica, como complemento de dieta, actividad física y abordaje integral.
Falleció en Santa Fe a la edad de 64 años, la Señora Mercedes Raquel Meynet.