Taller de Mindfulness en la Fundación Santafesina Virgen de Luján

El mismo se desarrollará en la Fundación Santafesina Virgen de Luján y estará dictado por la Licenciada en Psicología, Elisabet Puz.

Dicho Taller se llevará a cabo el sábado 25 de octubre a la hora 16:00 y estará dirigido a pacientes oncológicos, familiares y público en general.

Los interesados deberán inscribirse en la Fundación Santafesina Virgen de Luján, ubicada en Lheritier 317 de la ciudad de San Carlos Centro, de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 horas o al 421-680.

Mindfulness o Atención Plena: es una técnica de meditación basada en la respiración que se utiliza en Psicoterapia.

La propuesta es hacer conocer la técnica para que todos los presentes la puedan aplicar en el día a día, y poder transitar lo que nos toque vivir desde una mirada más amorosa, desde el momento presente, desde el aquí y ahora.