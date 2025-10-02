Caren Tepp llega nuevamente a Esperanza con Rubén Pirola como anfitrión de una multitudinaria Asamblea Ciudadana

Obras, mejoras e importantes anuncios en las escuelas EESO N° 213 y EEMPA N° 1030Política02 de octubre de 2025
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el edificio donde funcionan la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada -EESO- N° 213 y la Escuela de Enseñanza Media para Adultos -EEMPA- N° 1030 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que cada una de las Instituciones, así como los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.