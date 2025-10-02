Caren Tepp llega nuevamente a Esperanza con Rubén Pirola como anfitrión de una multitudinaria Asamblea Ciudadana

Este viernes 3 de octubre, desde las 19 horas en el Club El Encuentro (Iro de Mayo 2300), se realizará en Esperanza una nueva Asamblea Ciudadana, en la que Caren Tepp, candidata a Diputada Nacional por Fuerza Patria, participará de un espacio de escucha y diálogo con vecinos e instituciones de Las Colonias.

El senador Rubén Pirola será anfitrión de Caren en una nueva jornada de trabajo conjunto en Las Colonias “Caren tiene un perfil que dialoga con los valores que hemos puesto en eje en estos años: trabajo, cercanía y resultados compartidos con vecinos e instituciones”

El interior representado

“Esta nueva visita al Departamento va en línea con la idea de consolidar un canal directo que permita construir una agenda nacional que represente cabalmente las prioridades que plantean los territorios del interior santafesino” confió Pirola.

Escucha activa

“La Asamblea Ciudadana se plantea como un ámbito abierto y participativo, donde las demandas locales puedan ser escuchadas sin intermediaciones, en el marco de una campaña que propone terminar con un modelo de práctica política prepotente, individualista y muy cruel para construir una alternativa más cercana a los valores y las ideas que son los fundantes de nuestras comunidades como lo son la solidaridad, el respeto a la diversidad y el crecimiento basado en la producción y no en la especulación.” cerró Rubén Pirola.