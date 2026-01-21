La Agrupación Callejeritos solicita adopción responsable para tres cachorritas

La Agrupación Callejeritos expresa:

Estas cachorritas están listas para encontrar su familia.

Son chicas, súper juguetonas, curiosas y de esas que en dos minutos ya te están buscando para mimos. Les encanta estar cerca, seguirte a todos lados y convertir cualquier cosa en juego. Si buscás una compañera amorosa para sumar a la familia, ella puede ser. Son muy mimosas, sociables, tienen energía de juego y un corazón enorme.

Adopciones por mensaje privado. Contanos un poquito: ¿Dónde viviría, si tenés patio/balcón, y si hay otros animales?Ayudanos a encontrarles un hogar responsable. Si no podés adoptar, compartir también salva.