La Agrupación Callejeritos solicita adopción responsable para tres cachorritas

Locales18 de enero de 2026
En horas de la noche de este sábado se realizó el Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón, organizado por el Gobierno de San Carlos Centro, con entrada libre y gratuita.
Necrológicas18 de enero de 2026
Falleció hoy Domingo 18 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 89 años, el Señor Armando Bernardo Imhoff "Pietra".
Policiales19 de enero de 2026
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Con calor y humedad, el cuerpo pierde líquido más rápido. Las frutas jugosas aportan agua, minerales y energía, y se vuelven aliadas clave para atravesar el verano sin bajones.
Locales21 de enero de 2026
La firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de destinar fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, ha permitido cumplir con el objetivo primordial de facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas. Entre otras acciones, y en esta Octava Etapa del mencionado Programa, se concreta la ejecución, por Administración Municipal, de 11 nuevas viviendas.
Policiales21 de enero de 2026
Ayer por la tarde, personal de la UOR 3, realizaba un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 20, jurisdicción de Franck, Depto. Las Colonias, cuando en cumplimiento de sus tareas preventivas inherentes advirtieron a un camionero transportista de productos plásticos industriales que se trasladaba en un vehículo de gran porte, a quien solicitaron detuviese su marcha y que accedió oportunamente.
Provinciales21 de enero de 2026
Son casi 68.000 los docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que cobrarán la asistencia perfecta del mes de diciembre, y más de 49.000 los que sumarán el reconocimiento trimestral.
Locales21 de enero de 2026
La Comuna de San Carlos Norte se enorgullece en anunciar la adquisición de una nueva pala, una incorporación estratégica diseñada para potenciar la capacidad operativa y la eficiencia de los servicios en toda nuestra localidad.
Los documentos disponibles en la app oficial pueden exhibirse ante controles y autoridades. El Gobierno Provincial avanza además en el proceso para que la licencia digital tenga validez en todo el territorio nacional.
Videos21 de enero de 2026
