Asistencia Perfecta: se abonarán más de $17.000 millones que incluyen una actualización del 12% en la liquidación de diciembre y el reconocimiento trimestral

Brindan medidas de prevención de gastroenteritis o diarrea del viajeroProvinciales19 de enero de 2026
Las medidas son para tener cuenta los cuidados y reducir el riesgo, teniendo cuidado con lo que se come y bebe durante el viaje.
Son casi 68.000 los docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que cobrarán la asistencia perfecta del mes de diciembre, y más de 49.000 los que sumarán el reconocimiento trimestral.Provinciales21 de enero de 2026
El Gobierno de la provincia de Santa Fe abonará este jueves 22 de enero $17.255.601.964 del Programa Asistencia Perfecta que tuvo una actualización general del 12%. De ese total, $8.464.345.048 corresponden al premio mensual de diciembre 2025, y $8.791.256.916 al reconocimiento trimestral que cuenta con una actualización del 12% en la liquidación.
Son 67.941 los docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que accederán al premio del mes de diciembre. El Ministerio de Educación informó que 63.004 docentes no registraron inasistencias durante el último mes del año, y 4.937 sólo tuvieron una inasistencia.
En tanto, son 49.256 los trabajadores educativos que recibirán el premio trimestral (octubre, noviembre y diciembre); en ese marco la cartera educativa detalló que 44.082 no tuvieron ninguna ausencia y 8.174 solo tuvieron una.
Vale destacar que un docente con cargo directivo y supervisión que no tuvo inasistencias en el mes y en el trimestre, cobrará un total de $525.025 mientras que un docente de hasta 352 puntos sin ausencias en el mes y en el trimestre recibirá $262.695.
Montos a cobrar
Un directivo o supervisor sin ausencias recibirá $ 210.156 para diciembre y $314.869 para el trimestre; un docente de grado $105.077 y $157.618; un docente de jornada completa $ 157.618 y $236.426; hora cátedra $ 7.007 y $10.509. Mientras, los asistentes escolares recibirán $ 63.046 y $94.571.
Por su parte, los directivos o supervisores que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $ 105.078 en diciembre y $ 157.434 en el trimestre; un docente de grado $ 52.539 y $78.809; en jornada completa $ 78.809 y $118.213; hora cátedra $ 3.503 y $5.254. Los asistentes escolares recibirán $ 31.523 y $47.285.
De qué se trata Asistencia Perfecta
Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.
En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.
En el marco del proceso de despapelización y modernización que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe, por primera vez la renovación de la licencia de pesca deportiva se realiza de forma online. Es obligatoria para ejercer la actividad.
Se anticipa un final de semana inestable y con tormentas, que se extienden hasta por lo menos el día sábado. Mirá lo que dice el pronóstico extendido.
Ante un retiro voluntario y preventivo dispuesto por la empresa Nestlé Argentina, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de la Assal, difunde y refuerza un alerta nacional que alcanza a determinados lotes de fórmulas lácteas.
La medida se extiende hasta el 28 de febrero de 2026 y abarca a distritos del departamento 9 de Julio, con beneficios fiscales y administrativos para sostener la producción ante el impacto de la sequía. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo recordaron que el trámite es 100 % digital.
La inestabilidad podría llegar hacia la tarde noche del 1 de enero. Mirá lo que dice el pronóstico extendido.
Los datos surgen de las inscripciones realizadas en todo el territorio provincial y reflejan las preferencias de las familias santafesinas al momento de registrar nacimientos, en el marco de la función esencial que cumple el Registro Civil en la garantía del derecho a la identidad. Además, al 15 de diciembre, se registraron 8.650 matrimonios y 10.220 uniones convivenciales.
Quienes se encuentren al día al 31 de diciembre, tendrán un 20 % de descuento para 2026 en el Impuesto Inmobiliario. Además, podrán sumar beneficios y alcanzar descuentos totales de hasta 56 %. Modos de pagos y links para regularizar los impuestos, en esta nota.
En horas de la noche de este sábado se realizó el Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón, organizado por el Gobierno de San Carlos Centro, con entrada libre y gratuita.
Falleció hoy Domingo 18 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 89 años, el Señor Armando Bernardo Imhoff "Pietra".
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Con calor y humedad, el cuerpo pierde líquido más rápido. Las frutas jugosas aportan agua, minerales y energía, y se vuelven aliadas clave para atravesar el verano sin bajones.
La firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de destinar fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, ha permitido cumplir con el objetivo primordial de facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas. Entre otras acciones, y en esta Octava Etapa del mencionado Programa, se concreta la ejecución, por Administración Municipal, de 11 nuevas viviendas.
Ayer por la tarde, personal de la UOR 3, realizaba un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 20, jurisdicción de Franck, Depto. Las Colonias, cuando en cumplimiento de sus tareas preventivas inherentes advirtieron a un camionero transportista de productos plásticos industriales que se trasladaba en un vehículo de gran porte, a quien solicitaron detuviese su marcha y que accedió oportunamente.
La Comuna de San Carlos Norte se enorgullece en anunciar la adquisición de una nueva pala, una incorporación estratégica diseñada para potenciar la capacidad operativa y la eficiencia de los servicios en toda nuestra localidad.
Los documentos disponibles en la app oficial pueden exhibirse ante controles y autoridades. El Gobierno Provincial avanza además en el proceso para que la licencia digital tenga validez en todo el territorio nacional.
