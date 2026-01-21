Inscripción de aspirantes para 11 nuevas viviendas del Programa Municipal de Hábitat

La firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de destinar fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, ha permitido cumplir con el objetivo primordial de facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas. Entre otras acciones, y en esta Octava Etapa del mencionado Programa, se concreta la ejecución, por Administración Municipal, de 11 nuevas viviendas.

9 Viviendas de 2 Dormitorios, destinadas a Grupos Familiares y 2 Viviendas de 1 Dormitorio, destinadas a Personas Solas, están construidas en terrenos propiedad del Municipio, ubicados sobre calles Entre Ríos y Saavedra. Las mismas, cuentan con uno o dos dormitorios, baño con artefactos y griferías, cocina-comedor y lavadero, instalación de cloacas conectada a la red, instalación de agua fría y caliente, instalación de gas natural para cocina, calefón y calefactor e instalación eléctrica completa.

Las mencionadas viviendas se encuentran finalizadas desde hace más de 60 días, restando solamente la ejecución de las veredas. Las mismas no podrán realizarse hasta que la empresa que debe llevar a cabo el tendido de la red eléctrica, ejecute los mismos. Dichas tareas se encuentran notablemente retrasadas debido a la exasperante demora que siguen sufriendo los burocráticos trámites que se llevan a cabo ante la Empresa Provincial de la Energía (E.P.E). Dichos trámites fueron iniciados el 13 de Mayo de 2025, es decir hace más de 8 meses.

Cabe destacar que la totalidad del costo que insumió la realización del proyecto, la compra de los materiales y la mano de obra y maquinarias para llevar adelante el tendido eléctrico, debe ser asumido por el Municipio. Además, una vez concluida la obra del tendido eléctrico, la misma debe ser donada, sin ningún tipo de cargo, a la Empresa Provincial de la Energía (E.P.E).

Desde el Lunes 26 de Enero y HASTA EL VIERNES 13 DE FEBRERO, se recibirán las inscripciones de los aspirantes interesados – Grupos Familiares o Personas Solas que alquilan - en la Oficina de Promoción y Asistencia Social – Almafuerte 745 – en días y horarios de atención al público. En dicho lugar se brindará información, asesoramiento y se entregará el detalle de los requisitos a cumplimentar para acceder al correspondiente sorteo.