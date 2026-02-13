Tratamiento de desinsectación preventivo

EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO llevó adelante la Desinsectación focal interior en bocas de registros de cloacas como lo viene haciendo anualmente para esta época. Este control de insectos integrado se lleva a cabo para bajar la población que allí habita, especialmente cucarachas y alacranes. De esta manera se evita su proliferación y el ingreso a las viviendas.

Dicho tratamiento se realiza mediante equipo de pulverización manual, aplicando productos debidamente certificados, con todos los elementos de protección correspondientes, personal profesional matriculado en Manejo Integrado de Plagas y la colaboración de agente Municipal instruido en la materia.

Es fundamental que, como complemento, en cada uno de los hogares se tomen las medidas de prevención necesarias para evitar la posibilidad de contacto con alacranes: mantener la vivienda y alrededores libre de escombros, ladrillos, tejas, leña, madera, entre otros; tapar grietas u orificios de paredes y techos; colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en rejillas, puertas y ventanas; sellar las cámaras de cloacas; colocar tapones en bidets y piletas tanto en baños como cocinas; evitar caminar descalzo; revisar y sacudir antes de usar prendas de vestir, calzados y ropa de cama.

MUY IMPORTANTE: Se recomienda colocar Insecticida SECTISOL BLANCO puro en cada una de las rejillas de la vivienda dejando actuar el producto durante 6 horas sin que corra agua, con ello se reduce la cantidad de insectos en la conexión con las cloacas y por ende se disminuye notablemente el riesgo de presencia de alacranes.