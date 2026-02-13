Tratamiento de desinsectación preventivo

Condolencias de la Sociedad RuralLocales13 de febrero de 2026
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Carlos lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Cristian Maglia.
EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO llevó adelante la Desinsectación focal interior en bocas de registros de cloacas como lo viene haciendo anualmente para esta época. Este control de insectos integrado se lleva a cabo para bajar la población que allí habita, especialmente cucarachas y alacranes. De esta manera se evita su proliferación y el ingreso a las viviendas.
Dicho tratamiento se realiza mediante equipo de pulverización manual, aplicando productos debidamente certificados, con todos los elementos de protección correspondientes, personal profesional matriculado en Manejo Integrado de Plagas y la colaboración de agente Municipal instruido en la materia.
Es fundamental que, como complemento, en cada uno de los hogares se tomen las medidas de prevención necesarias para evitar la posibilidad de contacto con alacranes: mantener la vivienda y alrededores libre de escombros, ladrillos, tejas, leña, madera, entre otros; tapar grietas u orificios de paredes y techos; colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en rejillas, puertas y ventanas; sellar las cámaras de cloacas; colocar tapones en bidets y piletas tanto en baños como cocinas; evitar caminar descalzo; revisar y sacudir antes de usar prendas de vestir, calzados y ropa de cama.
MUY IMPORTANTE: Se recomienda colocar Insecticida SECTISOL BLANCO puro en cada una de las rejillas de la vivienda dejando actuar el producto durante 6 horas sin que corra agua, con ello se reduce la cantidad de insectos en la conexión con las cloacas y por ende se disminuye notablemente el riesgo de presencia de alacranes.
La Comuna de San Carlos Sud informa a su comunidad que el próximo Lunes 16, SOLAMENTE se estará brindando el SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS mientras que el Martes 17, no se brindará ningún servicio.
El Padre Adalberto Lovato tiene 57 años, nació en Llambí Campbell, y se hará cargo de las comunidades de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud.
La Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta mantuvo una reunión muy productiva con el equipo de la Universidad Siglo 21, con el objetivo de generar oportunidades concretas para la comunidad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
En horas de la noche de este miércoles los feligreses se reunieron para honrar a la Santa Patrona de San Carlos Sud, Nuestra Señora de Lourdes.
GASTRONOMÍA, ARTE Y MÚSICA EN LA 5° EDICIÓN DEL SAN CARLOS FOOD: SÁBADO 21 DE FEBRERO desde las 20:00 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.
En el mes de febrero de 2020 se celebró la santa misa de toma de posesión del Padre Ariel Beruto en la Parroquia San Carlos Borromeo, de la ciudad de San Carlos Centro.
Falleció hoy en San Carlos Centro, el Señor Bernabé Horacio Roble.
El hecho se perpetuó en la madrugada de este martes en una Lotería, ubicada en San Martín 448 de San Carlos Sud. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Cerca de la hora 6:30 de este jueves se produjo un accidente de tránsito en Ruta 36-S, jurisdicción Matilde. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
