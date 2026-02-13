Servicios comunales en San Carlos Sud para los días lunes 16 y martes 17 de febrero, feriados por carnaval

La Comuna de San Carlos Sud informa a su comunidad que el próximo Lunes 16, SOLAMENTE se estará brindando el SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS mientras que el Martes 17, no se brindará ningún servicio.

La administración comunal permanecerá cerrada ambos días.

Solicitamos a la comunidad respetar los días y servicios mencionados, con el fin de mantener limpio nuestro pueblo.