Condenaron a 12 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar en Gálvez

Así fue resuelto en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal que representó al MPA en el debate es Julio Lema. El ilícito fue cometido en 2023 en la vivienda de la víctima.

Un hombre de 42 años fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en la localidad de Gálvez (departamento San Jerónimo).

La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Busaniche en un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal que representó al MPA en el debate es Julio Lema, quien tras conocer el veredicto valoró que “el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos y optó por una pena cercana a la de 15 años de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Abuso y amenazas

Lema señaló que “en 2023, el condenado vulneró la integridad sexual de una niña que forma parte de su familia mientras estaban en una casa ubicada en Gálvez, donde ella reside”. Al respecto, precisó que “el hombre de 42 años había asumido el compromiso de cuidarla para que no se quedara sola en el domicilio”.

“El condenado agredió sexualmente a la víctima y la amenazó para procurar su impunidad”, planteó el fiscal. “Durante el abuso, le decía que si alguien se enteraba de lo sucedido, ella iba a sufrir daños mayores”, planteó.

En cuanto al origen de la investigación penal, el funcionario del MPA detalló que “la niña logró hablar con su madre acerca de sus padecimientos y la mujer radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer de Coronda (departamento San Jerónimo)”. En tanto, destacó que “pocas semanas después, el condenado fue detenido”.

Calificación legal

Al hombre de 42 años se le impuso la pena por la autoría de abuso sexual con acceso carnal agravado (por la guarda).

Identidad

Las iniciales del condenado son LIM. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la víctima.