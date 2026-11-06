Pirola destacó el trabajo conjunto para mejorar el ingreso y la sala de espera del SAMCo de Esperanza

La intervención contempla la ampliación de la sala de espera, una nueva disposición del sector de admisión y mejoras en las instalaciones. El senador provincial Rubén Pirola destacó el trabajo compartido con las autoridades del hospital y la cooperadora, y reafirmó la importancia de escuchar las prioridades que plantea cada comunidad.

El Hospital SAMCo de Esperanza lleva adelante una remodelación de su ingreso y sala de espera, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención, facilitar la circulación interna y brindar mayor comodidad tanto a los pacientes como al personal de salud.

Los trabajos, impulsados de manera conjunta con la dirección del establecimiento y la cooperadora, incluyen la ampliación de la sala de espera mediante la reubicación del sector de admisión, la renovación integral de la pintura, la modernización del mostrador y del sistema de iluminación, además de la incorporación de equipos de aire acondicionado y nuevos asientos tándem.

El senador provincial Rubén Pirola valoró especialmente la participación de quienes conocen el funcionamiento cotidiano del hospital.

“Cuando trabajamos junto a quienes están todos los días al frente de una institución, las decisiones responden a necesidades concretas. La dirección, los trabajadores y quienes acompañan al SAMCo conocen de primera mano lo que hace falta mejorar. Escuchar esa experiencia y trabajar juntos permite encontrar las mejores respuestas”, expresó.

La intervención requiere una coordinación permanente para reducir los tiempos de ejecución y preservar, en la mayor medida posible, el funcionamiento habitual de los servicios de salud.

En ese sentido, Pirola destacó: “Sabemos que cada modificación en un hospital tiene que realizarse con mucho cuidado, porque detrás de cada puerta hay personas que necesitan atención y trabajadores que deben continuar con sus tareas. Por eso es fundamental organizar cada etapa junto a las autoridades del SAMCo”.

Finalmente, el legislador vinculó esta experiencia con una forma de entender la representación de las comunidades de Las Colonias.

“La voz propia de cada comunidad siempre está por encima de cualquier agenda. Nuestro compromiso es escuchar esas prioridades, respetar las decisiones de quienes conocen su realidad y acompañarlas con trabajo concreto. Esa es nuestra manera de Hacer en Positivo”, concluyó Pirola.