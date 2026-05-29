Con fuerte participación de escuelas e instituciones, sigue adelante el concurso “Una Bandera para Las Colonias”

La convocatoria impulsada por Rubén Pirola continúa abierta y suma el interés de comunidades educativas, instituciones intermedias, colectividades, artistas, diseñadores y vecinos de distintas localidades del departamento.

Las Colonias, 28 de mayo de 2026. El concurso “Una Bandera para Las Colonias” avanza con una importante participación de escuelas e instituciones del departamento, que ya comenzaron a trabajar propuestas, realizar consultas y organizar procesos internos para aportar su mirada a la creación de un símbolo común.

La iniciativa, presentada por Rubén Pirola el pasado 7 de mayo, convoca a vecinos, comunidades educativas, instituciones intermedias, colectividades, artistas y diseñadores a formar parte de un proceso abierto destinado a crear la bandera del Departamento Las Colonias.

Desde la organización destacaron que el interés generado en las primeras semanas confirma el valor comunitario de la propuesta. La participación de escuelas y entidades locales permite que el concurso sea también una oportunidad para conversar sobre historia, identidad, pertenencia y futuro compartido en cada localidad.

“Nos alegra ver cómo las escuelas, las instituciones y muchos vecinos se están apropiando de esta convocatoria. Una bandera para Las Colonias tiene que nacer de ese trabajo colectivo, de la mirada de nuestras comunidades y de todo lo que somos como departamento”, expresó Pirola.

El concurso busca construir un símbolo que represente a las 37 localidades de Las Colonias, a partir de una identidad marcada por el trabajo, la producción, la cultura, las instituciones y la vida comunitaria.

Pirola remarcó que la continuidad de la convocatoria permite ampliar la participación y alentar a más vecinos e instituciones a sumarse.

“Queremos que cada propuesta exprese una parte de nuestra historia. Las Colonias tiene una identidad fuerte, construida por generaciones, y esta bandera será una manera de reconocerla, compartirla y dejarla como legado para quienes vienen”, sostuvo.

El proceso cuenta con bases y condiciones públicas, criterios de evaluación establecidos y la intervención de un jurado especializado.

También contempla el acompañamiento técnico de Jorge y Marta Arta, reconocidos por su trayectoria en procesos de creación de banderas en distintas localidades y departamentos de la provincia.

La convocatoria continúa abierta y las bases y condiciones se encuentran disponibles para descargar en rubenpirola.com