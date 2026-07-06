Cómo encontrar la papelera de WhatsApp para borrar y liberar espacio en el celular

La papelera de WhatsApp forma parte de Administración de almacenamiento. Los pasos para encontrarla y limpiar archivos que ocupan memoria.
Tecnología06 de julio de 2026

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WhatsApp incorpora una función que actúa como una papelera de WhatsApp, un espacio donde quedan fotos, videos, audios y documentos que el usuario había eliminado. Está disponible en Android e iPhone bajo la herramienta de Administración de almacenamiento y permite recuperar archivos borrados o descartarlos de forma definitiva para ganar espacio en el celular.

Por qué conviene vaciar la papelera de WhatsApp

Para llegar a esa papelera hay que abrir WhatsApp, entrar en Ajustes y buscar el menú “Almacenamiento y datos’”. Desde allí se accede a Administración de almacenamiento, donde figura la sección “Revisa y elimina elementos”. Seleccionar lo que se quiera eliminar, tocar “Seleccionar” y luego el ícono de la papelera para borrarlo definitivamente.

La papelera funciona como un colchón temporal, evita perder algo por error y, a la vez, acumula archivos inútiles que consumen gigas. Vaciarla con frecuencia mejora el rendimiento del teléfono y de la app. Es especialmente útil cuando se participa en muchos grupos donde circulan videos y audios que se descargan automáticamente.

Además de vaciar la papelera de WhatsApp, conviene desactivar la descarga automática de multimedia y revisar las copias de seguridad. Los respaldos suelen sumar archivos que ocupan espacio en el teléfono y en la nube. También es buena idea usar servicios como Google Fotos o iCloud para mover fotos y videos fuera del almacenamiento interno.
Cómo lograr una limpieza completa en WhatsApp

Para liberar espacio en general, borrar aplicaciones que no uses, limpiar fotos duplicadas y aprovechar la nube. Vaciar la caché de apps es efectivo, muchos programas guardan datos temporales que suman gigabytes. Revisar los chats más pesados y eliminar archivos grandes manualmente también ayuda a mantener el celu ágil y con más memoria disponible.

Haciendo revisiones periódicas se evita que la app crezca sin control. Dedicar unos minutos cada tanto para limpiar la papelera, los chats de grupo y las copias de seguridad. Además, WhatsApp ofrece una suscripción pagada con herramientas extra de organización y personalización para quienes quieren más control sobre su experiencia.


LA CIEN

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