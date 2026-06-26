Nvidia diseñó una IA para reducir a cero el consumo de agua en centros de datos: cómo funciona

Nvidia presentó una nueva propuesta para enfriar servidores de inteligencia artificial que apuesta por usar agua a temperaturas inusualmente altas. La compañía dice que su método reduce drásticamente el uso continuo de agua en las plantas, y promete además bajar el ruido al suprimir ventiladores; una idea que reconfigura cómo miramos la refrigeración en centros de datos.

El sistema que busca resolver el gasto hídrico de los chips

El secreto pasa por un circuito cerrado que usa un fluido mayoritariamente acuoso a elevado calor inicial —unos 45 ºC—. Según Nvidia, ese líquido absorbe el calor de los chips y sale más caliente sin afectar el rendimiento, lo que permite disipar energía de forma pasiva mediante radiadores exteriores en climas templados. Con este diseño se puede prescindir de ventiladores ruidosos, reduciendo molestias y mantenimiento, al punto de sostener que el reto del consumo de agua en los centros de datos está prácticamente solucionado.

La receta técnica combina agua con propilenglicol en una proporción aproximada 75/25, permitiendo que el fluido entre a cerca de 45 ºC y regrese alrededor de 55 ºC para captar la enorme potencia térmica de los chips sin sacrificar la velocidad de procesos. La mayor ventaja es que el circuito se cargaría una sola vez durante la vida útil de la planta, evitando las torres de evaporación que demandan litros a diario y logrando que el gasto interno de agua de un centro de datos pueda reducirse casi a cero.

La huella ambiental oculta en la generación eléctrica

Pero el ahorro dentro del edificio no zanja el panorama completo del sector. La generación eléctrica y la fabricación de semiconductores siguen demandando enormes volúmenes de agua y energía, factores que pueden multiplicar por dos o tres la huella hídrica total del sistema; de hecho, la IEA (Agencia Internacional de la Energía) señala que las plantas de gas usan unos 1,17 litros por kWh y las de carbón alcanzan los 2,2 litros por kWh.

La transición a energías renovables ayuda a mitigar este impacto, pero según las proyecciones, el gas y el carbón seguirán aportando cerca del 40% del mix eléctrico para estos centros hasta al menos el año 2030. Por eso, la propuesta de Nvidia representa un avance local relevante que soluciona el ruido y el consumo dentro de la instalación, pero no reemplaza la necesidad urgente de abordar la sustentabilidad en toda la cadena de suministro.

LA CIEN