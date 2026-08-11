Qué significa el icono de doble WiFi y por qué conviene tenerlo activado

El WiFi de algunos celulares Android puede mostrar un segundo icono cuando el equipo utiliza las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz de manera simultánea.
Tecnología11 de agosto de 2026

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La barra superior del celular muestra información sobre batería, cobertura y conexión, pero algunos símbolos pueden generar dudas. Uno de ellos es el pequeño icono que aparece junto al WiFi principal. Se trata del doble WiFi, una función que permite aprovechar dos bandas del router para mejorar la estabilidad y el rendimiento de la conexión.

Cómo funciona el doble WiFi en Android

El doble WiFi, también denominado Dual WiFi, permite que un teléfono se conecte al mismo tiempo a las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. De esta manera, el dispositivo puede utilizar las características de cada frecuencia según las necesidades de la conexión.

La banda de 2,4 GHz ofrece mayor alcance, mientras que la de 5 GHz proporciona más velocidad. Algunos fabricantes de celulares Android, como Xiaomi, Oppo o Vivo, muestran un segundo símbolo para indicar que el equipo está gestionando ambas conexiones.

El funcionamiento puede ayudar a mantener una conexión más estable cuando una de las bandas presenta saturación o pierde intensidad. Sin embargo, la mejora no necesariamente se percibe en todas las aplicaciones o situaciones.

Qué ventajas y desventajas tiene

Una de las principales ventajas del Dual WiFi es que puede favorecer actividades que requieren una conexión estable, como videollamadas, streaming y juegos online. El equipo puede gestionar las dos bandas para reducir interrupciones y mantener el acceso a Internet.

Además, la combinación permite aprovechar el alcance de 2,4 GHz y el mayor caudal de 5 GHz. No obstante, utilizar dos enlaces al mismo tiempo también puede generar un mayor consumo de batería, algo relevante para quienes buscan extender la autonomía del teléfono.

En muchos equipos, la función aparece activada de manera predeterminada y no requiere intervención. Si el segundo icono está visible, significa que el celular está utilizando esta modalidad.

De todos modos, no todas las aplicaciones aprovechan la conexión dual y el beneficio puede variar según la situación. Por eso, mantenerla activa resulta especialmente útil cuando se necesita mayor estabilidad y el consumo adicional de batería no representa un problema.


LA CIEN

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