Así es el nuevo widget de WhatsApp para grabar y enviar notas de voz sin abrir chats

La nueva herramienta, disponible para usuarios beta de Android, permite grabar audios desde la pantalla principal y compartirlos con varios contactos sin ingresar a conversaciones individuales.
Tecnología07 de agosto de 2026

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WhatsApp continúa incorporando funciones para agilizar el uso diario de la aplicación. La plataforma comenzó a probar un widget de mensajes de voz que permite grabar, editar y enviar audios directamente desde la pantalla de inicio del teléfono, sin necesidad de abrir un chat.

Cómo funciona el nuevo widget de WhatsApp

El nuevo widget de WhatsApp tiene un tamaño predeterminado de 3x1 y no aparece instalado automáticamente. Para agregarlo es necesario mantener presionado un espacio libre en la pantalla principal del celular, ingresar a la sección de widgets de Android y seleccionar la opción correspondiente de la aplicación.

Al tocar el acceso directo, se abre una interfaz exclusiva para grabar notas de voz. Desde allí es posible iniciar la grabación, pausarla, volver a intentarla o eliminarla antes de confirmar el envío. Todo el proceso se realiza sin ingresar previamente a ninguna conversación.

Una vez finalizado el audio, WhatsApp muestra el listado de contactos para elegir uno o varios destinatarios al mismo tiempo. De esta manera, ya no hace falta grabar el mismo mensaje en distintos chats o reenviarlo manualmente.

Cuándo estará disponible para todos los usuarios

La función comenzó a aparecer en la versión beta 2.26.30.2 de WhatsApp para Android, distribuida a través de Google Play. Además, la aplicación incorporó un aviso dentro de los chats que recomienda añadir este widget al escritorio para acceder más rápido a la grabación de audios.

Quienes deseen probar la novedad antes del lanzamiento general pueden inscribirse en el programa beta desde Google Play, siempre que haya cupos disponibles. Como ocurre con cualquier versión de prueba, algunas funciones pueden presentar errores o comportamientos diferentes según el dispositivo y la región.

Por el momento, WhatsApp no confirmó una fecha para la llegada del widget de notas de voz a la versión estable. Sin embargo, el despliegue gradual sugiere que la herramienta comenzará a llegar a más usuarios en las próximas semanas, ofreciendo una forma más rápida y práctica de grabar y compartir audios desde la pantalla principal del celular.


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