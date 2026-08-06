DeepSeek sacudió el mercado de las IA y lanzó un modelo más barato que otras herramientas

El DeepSeek V4-Flash logra costos mínimos en tests de Artificial Analysis, pero pierde terreno en precisión frente a líderes del mercado.
Tecnología06 de agosto de 2026

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DeepSeek V4-Flash llegó sin estridencias y ya está moviendo el tablero de los modelos de IA: según Artificial Analysis es la opción más barata para completar pruebas de rendimiento, con un coste del Intelligence Index de apenas tres centavos de dólar. La presentación pasó casi desapercibida, pero el impacto en precios es real.

DeepSeek V4-Flash cambia las reglas: es ahora el modelo IA más barato para tareas masivas

La oferta se apoya en tarifas extremadamente bajas: 0,14 dólares por cada millón de tokens de entrada y 0,28 por millón de tokens de salida, cifras muy por debajo de rivales. V4-Flash es la variante ligera de la familia, pensada para volúmenes masivos; la versión orientada a razonamiento complejo será V4-Pro, todavía sin fecha.

Para ponerlo en perspectiva, completar el mismo test cuesta 0,86 dólares con Kimi K3, 1,86 con GPT-5.6 y 3,15 con Claude Fable 5; es decir, DeepSeek compite por precio en una liga aparte. Artificial Analysis sitúa el ahorro en órdenes de magnitud, algo que atrae especialmente a desarrolladores y empresas con cargas repetitivas.

¿Conviene elegir lo más barato?

En pruebas de capacidad, DeepSeek V4-Flash obtiene 50 puntos sobre 100 en el Índice de Inteligencia de Artificial Analysis, la misma nota que Gemini 3.6 Flash y un punto por debajo de Muse Spark 1.1 y GLM-5.2 (51). Sin embargo, AA-Omniscience le otorga solo 37% de aciertos y una tasa de alucinación del 84%.

El bajo precio atrae, pero no lo es todo: Forbes y otros analistas recuerdan que los costes ocultos —supervisión, corrección de errores o pérdida de confianza— pesan. Reuters apunta que DeepSeek estaría tanteando una salida a bolsa y la estrategia parece orientada a destacar su ventaja en precio frente a rivales.


LA CIEN

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