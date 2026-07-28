Cargar la batería del celular con otro: el truco viral que muy pocos conocen

La carga inversa es una función que cada vez incorporan más celulares y que permite usar la batería del teléfono para cargar otros dispositivos. Aunque todavía es una herramienta poco conocida, puede ser de gran ayuda en una emergencia cuando no hay un enchufe o un cargador disponible.

Qué es la carga inversa en los celulares y cómo funciona

La carga inversa convierte al celular en una fuente de energía para alimentar otro dispositivo, ya sea mediante un cable USB o de forma inalámbrica. Gracias a esta tecnología es posible cargar auriculares, relojes inteligentes e incluso otro teléfono cuando se está fuera de casa.

Eso sí, tiene algunas limitaciones. La velocidad de carga suele ser baja, alrededor de 4 W, y no todos los celulares son compatibles con esta función. En el caso de la carga inalámbrica, además, los dispositivos deben estar correctamente alineados para que la transferencia de energía no se interrumpa.

La modalidad por cable funciona de manera similar a un powerbank y requiere un cable compatible. En cambio, la carga inalámbrica solo exige apoyar el dispositivo sobre la parte trasera del celular, aunque es recomendable probarla antes, ya que la conexión puede cortarse si ambos equipos se mueven.

Los mejores consejos para ahorrar la batería del celular

Más allá de la carga inversa, existen algunos hábitos que ayudan a prolongar la autonomía del celular. Cerrar las aplicaciones que quedan abiertas en segundo plano reduce el consumo de recursos, mientras que desactivar funciones como Bluetooth, Wi-Fi, GPS o NFC cuando no se utilizan evita un gasto innecesario de energía.

La pantalla también influye de manera importante en el consumo. Reducir el brillo o activar el brillo automático permite ahorrar batería durante todo el día. Además, utilizar el modo de ahorro de energía cuando el nivel baja del 20% o 30% puede marcar la diferencia.

LA CIEN