Cargar la batería del celular con otro: el truco viral que muy pocos conocen

La carga inversa permite usar un celular como fuente de energía: pasos, límites y trucos para ahorrar batería.
Tecnología28 de julio de 2026

ScreenHunter_099

La carga inversa es una función que cada vez incorporan más celulares y que permite usar la batería del teléfono para cargar otros dispositivos. Aunque todavía es una herramienta poco conocida, puede ser de gran ayuda en una emergencia cuando no hay un enchufe o un cargador disponible.

Qué es la carga inversa en los celulares y cómo funciona

La carga inversa convierte al celular en una fuente de energía para alimentar otro dispositivo, ya sea mediante un cable USB o de forma inalámbrica. Gracias a esta tecnología es posible cargar auriculares, relojes inteligentes e incluso otro teléfono cuando se está fuera de casa.

Eso sí, tiene algunas limitaciones. La velocidad de carga suele ser baja, alrededor de 4 W, y no todos los celulares son compatibles con esta función. En el caso de la carga inalámbrica, además, los dispositivos deben estar correctamente alineados para que la transferencia de energía no se interrumpa.

La modalidad por cable funciona de manera similar a un powerbank y requiere un cable compatible. En cambio, la carga inalámbrica solo exige apoyar el dispositivo sobre la parte trasera del celular, aunque es recomendable probarla antes, ya que la conexión puede cortarse si ambos equipos se mueven.
Los mejores consejos para ahorrar la batería del celular

Más allá de la carga inversa, existen algunos hábitos que ayudan a prolongar la autonomía del celular. Cerrar las aplicaciones que quedan abiertas en segundo plano reduce el consumo de recursos, mientras que desactivar funciones como Bluetooth, Wi-Fi, GPS o NFC cuando no se utilizan evita un gasto innecesario de energía.

La pantalla también influye de manera importante en el consumo. Reducir el brillo o activar el brillo automático permite ahorrar batería durante todo el día. Además, utilizar el modo de ahorro de energía cuando el nivel baja del 20% o 30% puede marcar la diferencia.

LA CIEN

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_111

Este Domingo Festejamos el Día del Niño

Locales27 de julio de 2026
Como es costumbre, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO organiza los festejos del Día del Niño, continuando con la propuesta surgida y consensuada en el marco de la Red de Instituciones Sancarlinas.
ScreenHunter_119

El Hospital Pedro Suchón renovó su comisión y lanzó un programa de actividades por sus 130 años

Locales25 de julio de 2026
Con la participación de 15 instituciones de San Carlos Centro, quedó conformada la nueva Comisión de Apoyo del Hospital Pedro Suchón. Además, se presentaron las actividades que se desarrollarán en el marco del 130° aniversario de la institución, entre ellas un concurso para escuelas, una muestra fotográfica y un Sunset Solidario destinado a recaudar fondos para el nuevo sector de rehabilitación.
OSTTA- inst

Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas26 de julio de 2026
Falleció hoy Domingo 26 de Julio en la ciudad de San Carlos Centro, a la edad de 83 años la Señora Noemí Lidia Nelida Polini viuda de Donadio. 
ScreenHunter_121

Desde Rosario, el socialismo se mostró fuerte, unido y en carrera hacia 2027

Política26 de julio de 2026
Celebró sus 130 años de vida con un almuerzo multitudinario donde resonó fuerte y claro que Unidos no tiene nada que ver con La Libertad Avanza: “Santa Fe es trabajo, producción, campo e industria. Es salud, educación, ciencia y universidad. Es solidaridad y esfuerzo colectivo. No nos van a encontrar nunca junto a los que desprecian estos valores”.