El motivo por el que jamás hay que dejar que el celular se quede sin batería: puede salirte muy caro

La batería es uno de los componentes que más influye en la vida útil de un teléfono. Con el paso del tiempo pierde capacidad y eso puede afectar la autonomía, el rendimiento diario y hasta la decisión de cuándo cambiar el equipo.
Tecnología10 de agosto de 2026

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Los teléfonos actuales utilizan baterías de iones de litio, cuya capacidad se va reduciendo con los ciclos de carga. Llegar de manera frecuente al 0% puede acelerar el desgaste de sus componentes internos, por lo que evitar las descargas profundas es una de las principales recomendaciones para conservarla durante más tiempo.

Por qué no conviene esperar a que el teléfono llegue al 0%

Los fabricantes calculan la vida útil de una batería a partir de sus ciclos de carga. Un ciclo equivale al consumo acumulado del 100% de la capacidad, aunque no necesariamente tiene que producirse de una sola vez.

Por eso, realizar cargas parciales suele ser una alternativa más conveniente que esperar a que el teléfono se apague para volver a conectarlo. Mantener la batería, por ejemplo, entre el 30% y el 80% permite reducir el desgaste y conservar una buena autonomía durante más tiempo.

Las cargas cortas también pueden ser útiles durante el día. No hace falta esperar a que la batería esté casi agotada para enchufar el teléfono: recuperar algunos puntos de carga varias veces puede resultar menos exigente que completar ciclos constantemente.

El calor también puede acelerar el desgaste

Además del nivel de carga, la temperatura es otro factor clave para cuidar la batería. Exponer el teléfono durante mucho tiempo a temperaturas elevadas puede acelerar su deterioro, por lo que conviene evitar dejarlo al sol o en lugares demasiado calientes.

También es recomendable utilizar cargadores y cables de buena calidad y revisar periódicamente el estado de la batería desde los ajustes del teléfono. Algunos equipos permiten consultar su capacidad máxima o muestran advertencias cuando su rendimiento ya comenzó a disminuir.

La degradación de una batería es inevitable con el paso del tiempo, pero los hábitos de uso pueden hacer que avance más lentamente. Evitar llegar habitualmente al 0%, realizar cargas parciales, controlar el calor y revisar su estado son medidas sencillas que pueden ayudar a extender la vida útil del teléfono y retrasar el momento de reemplazarlo.

LA CIEN

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