WhatsApp sin número de teléfono: cómo registrar tu nombre de usuario

WhatsApp anunció este lunes que habilitará en todo el mundo, de forma gradual, la posibilidad de reservar un nombre de usuario único asociado al número de teléfono. Esto ofrecerá una mayor privacidad y una facilidad para compartir el perfil con otras personas.

De acuerdo a las primeras informaciones, los más de 3000 millones de usuarios de la aplicación pueden reservar sus nombres y la función en general se habilitará en los próximos meses. WhastApp, como suele hacer, lo notificará a través de un mensaje.

La elección del nombre de usuario es a elección pero el número de teléfono continuará siendo obligatorio y el dato base que identificará a una cuenta. El nombre de usuario tendrá dos propósitos: uno es proteger la privacidad de la persona.

A partir de esta nueva función, el usuario podrá compartir el nombre y dejará oculto el número de teléfono. Esto impedirá que lo usen para el uso de contacto por fuera de la plataforma.

Lo mismo sucede en un grupo con gente desconocida y el usuario no quiere mostrar su número. En estos se mostrará ese nombre y no el número de teléfono del usuario para las personas que no estén agendadas.

Por su parte, ayudará a empresas y profesionales que podrán publicitar en avisos y carteles con el nombre de usuario como forma de contacto en vez de números. También podrán promocionar a WhatsApp como medio de contacto con un link: https://wa.me/nombredeusuario.

Además, si la persona dueña cambia ese número de teléfono, podrá mantener el nombre de usuario. Los nombres de usuario también se pueden cambiar si ya no nos gusta el que tenemos.

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp

Para reservar un nombre de usuario, habrá que dirigirse a Ajustes>Cuenta>Nombre de usuario, y seguir las indicaciones para registrar nuestro usuario. Para esto, la empresa publicó un sitio con respuestas a preguntas frecuentes para resolver dudas sobre el uso de nombres de usuario en WhatsApp.

Además, con esta nueva función, alguien podrá chatear agregando como contacto con el número, como suele suceder o con el nombre de usuario. No hay un buscador: debe conocer el nombre de usuario y saber que es el correcto.

Los nombres de usuarios son únicos, por lo que habrá nombres parecidos con ordinales a medidas que se vayan tomando, por ejemplo: @JuanGomez, @Juangomez123. Para el nombre de usuario se pueden usar letras, números, puntos y guiones.

Además, la aplicación de mensajería oferece vincular el nombre de usuario con el de Instagram o Facebook ya que comparten la misma empresa, Meta.

Sobre privacidad, WhatsApp anunció que protegió varios nombres de usuarios populares para que no los tome otra persona. Por ejemplo, @LeoMessi puede tenerlo el 10 y no un tercero. De esta forma, habrá que estar atentos a los nombres similares, sobretodo de contactos desconocidos en el que su nombre de usuario sugiera que es un banco o un organismo estatal y así evitar caer en una estafa.

Aunque el nombre de usuario de WhatsApp se puede reservar desde hoy, la compañía no aclaró a partir de qué fecha se podrán usar activamente; solo indicó que será en algún momento de este año.

Fuente: Rosario3