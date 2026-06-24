Se cayeron Instagram, WhatsApp y Facebook a nivel mundial y los usuarios reportaron fallas

WhatsApp, Instagram y Facebook registraron fallas este miércoles, provocando inconvenientes para millones de usuarios en distintas partes del mundo. Los problemas afectaron funciones clave de las plataformas, como el envío de mensajes, la carga de publicaciones y el acceso a las cuentas, lo que generó una rápida ola de reportes en redes sociales y sitios especializados en monitoreo de servicios digitales.

Fallas en las plataformas

Según los primeros reportes, algunos perfiles tuvieron dificultades para cargar el feed, iniciar sesión, publicar contenido o enviar mensajes. Los inconvenientes comenzaron a notarse desde las 18:30 y rápidamente se multiplicaron las quejas de usuarios afectados.

En Instagram, las fallas estuvieron vinculadas principalmente con la carga de publicaciones e historias, impidiendo que muchos usuarios pudieran visualizar o compartir contenido con normalidad.

En Facebook, varios perfiles reportaron demoras para ingresar a la plataforma y problemas de navegación una vez iniciada la sesión. Mientras tanto, en WhatsApp, los reclamos estuvieron relacionados con inconvenientes para enviar y recibir mensajes, una situación que impactó tanto en conversaciones personales como laborales.

Hasta el momento, Meta no informó oficialmente cuál fue el origen de la caída ni precisó cuántas cuentas resultaron afectadas por el problema.

Impacto y normalización

La interrupción tuvo repercusión inmediata debido a que Facebook, Instagram y WhatsApp forman parte de las aplicaciones más utilizadas del mundo. Millones de personas dependen diariamente de estas plataformas para comunicarse, trabajar, realizar operaciones comerciales, gestionar redes sociales y brindar atención al cliente.

A medida que crecían los reportes, numerosos usuarios recurrieron a otras plataformas para confirmar si se trataba de un problema generalizado. Las consultas y comentarios sobre la caída se multiplicaron durante varios minutos, convirtiendo el tema en uno de los más comentados de la jornada.

Sin embargo, con el correr de la tarde comenzaron a registrarse mejoras en el funcionamiento de los servicios. Pasadas las 18:30, las aplicaciones iniciaron un proceso gradual de normalización y muchos usuarios volvieron a acceder con normalidad a sus cuentas.



LA CIEN