Lanzan en Argentina una red híbrida 5G satelital y celular: ¿qué ventajas ofrece esta tecnología?

El negocio de las telecomunicaciones en Argentina acaba de recibir a un nuevo integrante, Myriota. La compañía de origen australiano, especializada en lo que se conoce como Internet de las Cosas (IoT), anunció la pronta disponibilidad en el país de una red híbrida 5G que promete beneficios especialmente en sectores de la industria como el del agro, la minería y la energía.

El carácter híbrido de esta tecnología de conectividad tiene un trasfondo técnico. La firma incorporó la conectividad celular de su red no terrestre 5G HyperPulse al dispositivo de seguimiento de activos AssetHawk. En la práctica, fusiona la cobertura celular y satelital para ofrecer un acceso que, aseguran, no sufre interrupciones.

El anuncio se realizó en el marco de la reciente aprobación del super-RIGI, el régimen que promueve inversiones y avances tecnológicos para diversos ámbitos y actividades que, indicaron desde el oficialismo, no hayan sido desarrollados en el ámbito local.

¿Cuáles son las ventajas de la red híbrida?

Tal como señalamos, la clave de este avance es la sinergia entre las tecnologías de conectividad celular y satelital; de allí que se hable de una plataforma híbrida. La compañía que desembarca en el mercado argentino señala que se trata de una solución con un bajo precio para IoT industrial a gran escala.

Para desprevenidos, las redes celulares son aquellas que se conectan a antenas terrestres, cuya cobertura se limita habitualmente a zonas urbanas. Es por eso, por ejemplo, que al viajar en rutas alejadas de centros poblados nuestros teléfonos quedan sin conexión. Por su parte, la red satelital se enlaza con dispositivos que orbitan en el espacio, ofreciendo una cobertura más amplia, incluso en áreas remotas.

En el comunicado del anuncio, la compañía australiana que llega a la Argentina explicó que su servicio enruta cada mensaje en forma automática a través de redes celulares o satelitales según la disponibilidad y la configuración. “Un solo dispositivo con un único contrato de conectividad ahora cubre toda la geografía operativa de un activo, desde centros logísticos urbanos hasta los entornos más remotos del planeta”, indicaron.

“Durante décadas, una gran cantidad de activos operativos remotos y distribuidos han permanecido desconectados, no porque la tecnología no existiera, sino porque la economía nunca fue viable”, dijo Ben Cade, CEO de Myriota. “Por primera vez, es comercialmente viable conectar casi cualquier activo, en cualquier lugar, por menos de un dólar al mes. No se trata de una mejora incremental, sino de un nuevo mercado”, agregó.

La cobertura amplia, que no depende únicamente de un tipo de tecnología, da cuenta de los beneficios para los sectores mencionados, por ejemplo el agro, cuyas actividades se desarrollan mayormente en áreas con baja penetración de las redes celulares. También para industrias, y negocios que se desplazan por diversas regiones e infraestructuras distribuidas entre ubicaciones conectadas y remotas.

En ese sentido, los impulsores de esta movida que ya se ofrece en mercados como el australiano, brasilero, mexicano y estadounidense comentaron que su tecnología permite el ”seguimiento continuo de activos que se mueven entre la cobertura celular y entornos remotos sin cobertura, un segmento que durante mucho tiempo ha estado desatendido por soluciones monomodo”.

¿Cuándo estará disponible en Argentina?

Esta nueva opción en el mundillo de las telecomunicaciones, que tomó envión con el super-RIGI, estará disponible a finales del mes en curso, según informó la compañía Myriota. Los planes arrancarán desde los 0,99 dólares al mes por dispositivo.

TN