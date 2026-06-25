WhatsApp anunció la incorporación de mensajes que se autodestruyen: cómo son las nuevas herramientas

WhatsApp prueba en beta textos de una sola visualización y un indicador para destacar chats activos; qué implican estas herramientas y cuándo podrían llegar.
Tecnología25 de junio de 2026

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WhatsApp comenzó a probar nuevas funciones que apuntan a mejorar la privacidad y facilitar la organización de las conversaciones. Entre las novedades se destacan los mensajes de texto de visualización única y un nuevo indicador conocido como “punto verde”, pensado para encontrar más rápido los chats con actividad reciente. Por el momento, ambas herramientas se encuentran en fase beta y podrían llegar próximamente a Android y iPhone.

WhatsApp suma mensajes que desaparecen tras ser leídos: cómo funcionan

La principal novedad es la incorporación de los mensajes de texto de visualización única, una función similar a la que ya existe para fotos y audios. La idea es que, una vez leído el mensaje, este desaparezca automáticamente y no quede guardado en la conversación. Además, WhatsApp busca reforzar la privacidad bloqueando algunas acciones que podrían permitir conservar el contenido.

Entre ellas, impedir las capturas de pantalla, evitar que el texto pueda copiarse y restringir los reenvíos a otros contactos. Según trascendió, esta herramienta está pensada para compartir información sensible o datos privados sin dejar un registro permanente en el chat. Por ahora, la función está siendo evaluada con un grupo reducido de usuarios.

Qué es el “punto verde” y para qué servirá en los chats

La otra novedad es un pequeño punto verde que aparecerá en la interfaz principal de WhatsApp. Este indicador señalará las conversaciones con actividad reciente o mensajes pendientes, con el objetivo de ayudar a los usuarios a encontrar rápidamente los chats que requieren atención. La herramienta apunta especialmente a quienes manejan muchas conversaciones al mismo tiempo o utilizan la aplicación con fines laborales.

De esta manera, será más sencillo identificar mensajes nuevos sin tener que revisar uno por uno. Si bien las funciones prometen mejorar la experiencia, los especialistas remarcan que ningún sistema es completamente infalible. Por eso, WhatsApp continuará realizando pruebas para detectar posibles fallas antes de habilitar estas novedades para todos los usuarios.


LA CIEN

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