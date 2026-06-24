Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:

- Trello para Proyectos Ágiles

- Conceptos Fundamentales sobre Ciberseguridad

- Figma: una guía práctica

- Delitos Informáticos

- Portfolio de Diseño

- Visualización de Datos

- Desinformación y Fake News

- Introducción a la Innovación Tecnológica

- Navegación Segura en Internet

Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos.

Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo en el Campus Universitario Municipal, Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.