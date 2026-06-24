Este sábado 27 de junio continúa el Programa de Castraciones Masivas

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 5.850 intervenciones a perros y gatos.  
Locales24 de junio de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 5.850 intervenciones a perros y gatos.  

Dicho Programa, implementado a la par de las sucesivas Campañas Gratuitas de Vacunación Antirrábica llevadas a cabo en diferentes sectores de la ciudad, tiene como objetivo fomentar la esterilización como método más efectivo para el control de la superpoblación animal y promover la sanidad de las mascotas así como su tenencia responsable.

El mismo, tendrá continuidad este SÁBADO 27 DE JUNIO, en Almafuerte 453 de nuestra ciudad. Los turnos se otorgarán, SIN EXCEPCIONES, en el mismo domicilio desde HOY Miércoles 24 de Junio de 2026.  

Se solicita concurrir puntualmente a los turnos otorgados, acercando las mascotas con collar y correa. Se recuerda que, para el óptimo desarrollo de las cirugías programadas, las mismas no deben estar en celo y deben contar con 12 horas de ayuno.
 

ScreenHunter_129
Te puede interesar
campus-10

Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro

Locales24 de junio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:
ScreenHunter_218

El Planetario Móvil aterriza en nuestra ciudad

Locales22 de junio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar el PLANETARIO MÓVIL que, en coincidencia con el inicio de las vacaciones de invierno, se instalará en el Paseo Parque de la Ciudad el SÁBADO 4 DE JULIO.
Lo más visto