Prohibieron la venta de juguetes squishy en todo el país por riesgos para la salud infantil

El Gobierno nacional prohibió la comercialización en todo el territorio argentino de los juguetes blandos conocidos como squishy, pertenecientes a la marca Pinch Family, luego de que estudios de laboratorio detectaran niveles elevados de ftalatos, compuestos químicos que pueden representar riesgos para la salud infantil.

La decisión fue adoptada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y quedó oficializada este miércoles 14 de octubre mediante la Disposición 804/2026.

Según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), los artículos afectados son figuras fabricadas con plástico blando en China, que se comercializan tanto en establecimientos físicos como a través de redes sociales y plataformas digitales.

La medida busca impedir que continúen circulando productos que no cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa argentina para los juguetes destinados a niños.

Los análisis detectaron sustancias químicas por encima de los límites permitidos

La prohibición se fundamenta en los resultados de tareas de fiscalización realizadas por el Observatorio del Juguete y de ensayos efectuados en el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.

Los estudios determinaron que los juguetes de la marca Pinch Family presentaban concentraciones de ftalatos superiores a más del doble del máximo autorizado.

Los ftalatos son sustancias químicas utilizadas en determinados materiales plásticos para proporcionarles flexibilidad y suavidad. Su presencia en juguetes está regulada debido a los posibles efectos perjudiciales que pueden ocasionar sobre la salud, especialmente cuando los productos están destinados a niños.

El Ministerio de Salud establece restricciones para estos compuestos, con el objetivo de reducir la exposición infantil a materiales que no cumplen con los parámetros de seguridad exigidos.

La detección de concentraciones superiores a las permitidas motivó la intervención de las autoridades y la posterior prohibición de comercialización.

Los importadores y comercios deberán retirar y destruir los juguetes

La Disposición 804/2026 establece obligaciones para los distintos actores involucrados en la distribución y venta de los artículos alcanzados por la prohibición.

La medida comprende a importadores, distribuidores y comercios que comercialicen productos de la línea Pinch Family.

Los responsables deberán retirar las unidades disponibles en el mercado, destruir las existencias y comunicar la prohibición a través de sus respectivos sitios web.

La normativa también contempla la aplicación de sanciones para quienes continúen ofreciendo o comercializando los juguetes afectados, a pesar de la restricción vigente.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete destacaron la importancia de los mecanismos de control y fiscalización para detectar productos que pueden representar riesgos para los consumidores.

El presidente de la entidad, Matías Furió, señaló que este tipo de situaciones demuestra la necesidad de mantener controles y sanciones, particularmente cuando se trata de artículos potencialmente peligrosos que no cuentan con identificación adecuada ni con el marcado de conformidad correspondiente.

El antecedente de otro juguete blando denunciado en julio

La prohibición de los juguetes Pinch Family se produce después de una advertencia relacionada con otro artículo infantil de características similares.

En julio, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete presentó una denuncia por la comercialización del producto denominado Squeezy Dumpling, un juguete blando importado con forma de gyoza.

Los análisis realizados sobre este artículo detectaron una concentración de benceno de 20 miligramos por kilogramo en su capa exterior.

Ese resultado representaba cuatro veces el máximo permitido por la normativa argentina, que establece un límite de 5 miligramos por kilogramo.

La denuncia presentada ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor advirtió que el benceno puede ingresar al organismo a través del contacto con la piel durante la manipulación habitual del juguete.

De acuerdo con información médica difundida por Mayo Clinic, la exposición a esta sustancia se encuentra relacionada con un mayor riesgo de desarrollar determinados tipos de leucemia.

Además de los niveles de benceno detectados, la Cámara del Juguete identificó otras irregularidades en el producto.

Entre ellas se encontraban la ausencia del Marcado de Conformidad, la falta de advertencias de seguridad en castellano y la inexistencia de datos que permitieran identificar a un importador responsable.

Estas deficiencias fueron consideradas especialmente relevantes porque dificultan la identificación de los responsables de la comercialización y la verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad.

Qué recomiendan a las familias que tengan estos juguetes en sus hogares

Ante la prohibición, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete recomendó a los consumidores evitar la compra de productos de la línea Pinch Family.

También aconsejó suspender inmediatamente su utilización cuando estos artículos ya se encuentren en los hogares.

La entidad insistió en la importancia de verificar la información incluida en los envases antes de adquirir cualquier juguete, especialmente aquellos importados o comercializados a través de plataformas digitales.

Entre los principales aspectos que deben revisarse se encuentran el Marcado de Conformidad, la identificación del fabricante o importador responsable y la presencia de advertencias e instrucciones de seguridad redactadas en español.

Estos elementos permiten conocer el origen del producto y comprobar que se encuentra identificado conforme a las exigencias correspondientes.

La falta de información sobre el responsable de la fabricación o importación puede constituir una señal de alerta para los consumidores.

Dónde denunciar juguetes que no cumplen con las normas de seguridad

Las familias que detecten juguetes sin identificación adecuada, sin advertencias de seguridad o con características que generen sospechas sobre su composición pueden realizar consultas y denuncias ante los organismos de Defensa del Consumidor.

También pueden comunicarse con el Observatorio del Juguete, dependiente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, para informar posibles irregularidades.

La intervención de estos organismos permite identificar productos que podrían incumplir las normas vigentes y promover las medidas correspondientes para proteger a los consumidores.

La prohibición de los juguetes Pinch Family vuelve a poner en primer plano la importancia de los controles de calidad, la identificación de los productos importados y el cumplimiento de las normas de seguridad infantil.

Las autoridades y las entidades del sector recomiendan prestar especial atención a los juguetes de origen desconocido o que carezcan de información obligatoria, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la exposición a sustancias químicas potencialmente peligrosas.

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